EUR/USD im Chart-Check: Was der Jahreschart lehrt! - HSBC Daily Trading TV vom 05.05.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, #EUR/USD.
►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Unicredit-Aktionäre machen Weg freiShowdown im Ringen um die Commerzbankgestern, 13:16 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Trading-ImpulsTrendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista