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EUR/USD im Chart-Check: Was der Jahreschart lehrt! - HSBC Daily Trading TV vom 05.05.2026

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In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, #EUR/USD.

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