Brüssel/Frankfurt, 05. ⁠Mai (Reuters) - Der Internetkonzern Meta reagiert auf die wachsende Kritik an seinem Umgang mit dem Jugendschutz. Die Facebook-Mutter kündigte am Dienstag an, in sämtlichen Staaten der ‌Europäischen Union (EU) sowie den USA und Großbritannien eine Technologie zur automatischen Erkennung minderjähriger Nutzer einzuführen. Sie ⁠setze Konten ⁠auch dann in den besonders geschützten Teenager-Modus, wenn Anwender ein falsches Geburtsdatum angäben.

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) würden sämtliche Aktivitäten daraufhin geprüft, ob ein Nutzer mutmaßlich minderjährig ist, hieß es weiter. Zudem ‌solle die Technologie es Jugendlichen erschweren, ‌neue Konten mit falschen Altersangaben zu eröffnen.

Online-Netzwerke stehen seit Längerem international unter Druck. Die EU wirft Meta ⁠vor, Kinder unter 13 Jahren nicht energisch genug von ‌seinen Plattformen wie Facebook ⁠oder Instagram fernzuhalten. Zudem laufen diverse Gerichtsverfahren gegen die Branche, in denen die Unternehmen beschuldigt werden, die Verbreitung KI-generierter, sexualisierter Bilder nicht einzudämmen ‌oder mit dem ⁠Design ihrer Apps Suchtverhalten zu ⁠fördern. Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge ließ Meta zudem seinem KI-Chatbot große Freiheiten bei der Kommunikation mit Minderjährigen. Die Software dürfe "Kinder in romantische oder sinnliche Gespräche verwickeln". Für diese Berichterstattung erhielten Reuters-Journalisten den renommierten Pulitzer-Preis.

(Bericht von Foo Yun Chee und Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)