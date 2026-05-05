Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.05.2026

onvista · Uhr
RüstungWasserstoffErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMDBericht 1. Quartal 2026
Arista NetworksBericht 1. Quartal 2026
Ballard PowerBericht 1. Quartal 2026
BioNTech (ADR)Bericht 1. Quartal 2026
CamecoBericht 1. Quartal 2026
InfineonBericht 2. Quartal 2026
LeonardoBericht 1. Quartal 2026
Lumentum HoldingsBericht 3. Quartal 2026
Occidental PetroleumBericht 1. Quartal 2026
Pan American SilverBericht 1. Quartal 2026
PaypalBericht 1. Quartal 2026
PfizerBericht 1. Quartal 2026
SchaefflerBericht 1. Quartal 2026
Strategy (ehem. MicroStrategy)Bericht 1. Quartal 2026
Super Micro ComputerBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon
AMD
BioNTech
Strategy (ehem. MicroStrategy)
Paypal
Lumentum Holdings
Schaeffler
Pfizer
Ballard Power
SMCI
Occidental Petroleum
Arista Networks
Cameco
Leonardo
Pan American Silver

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.05.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.05.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.05.202601. Mai · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.05.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.04.202630. Apr. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.04.202629. Apr. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.04.2026
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen