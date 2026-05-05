Forsa-Umfrage: 87 Prozent unzufrieden mit Regierung

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Ein Jahr nach ihrem Start herrscht bei den Menschen im Land eine weit verbreitete Unzufriedenheit. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv zeigten sich nur noch 11 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Koalition zufrieden, während 87 Prozent unzufrieden sind. Im Vergleich zum Juli 2025 ist die Zustimmung damit deutlich eingebrochen - damals lag sie noch bei 38 Prozent.

Auch in zentralen Politikfeldern wird der Regierung eine schwache Performance bescheinigt. Rund 80 bis 90 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit Maßnahmen zur Infrastruktur, zur Begrenzung der Preissteigerungen, zur Reform der sozialen Sicherungssysteme sowie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Etwas besser sieht es beim Thema Begrenzung illegaler Zuwanderung aus - hier sind 32 Prozent zufrieden und 60 Prozent unzufrieden.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte am 30. April und 4. Mai insgesamt 1.002 Wahlberechtigte. Die statistische Fehlertoleranz beträgt +/- 3 Prozentpunkte. Die Umfrage ist laut RTL/ntv repräsentativ./shy/DP/mis

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