Fraport baut auf sichere Kerosinversorgung - Iran-Krieg bremst

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Frankfurt, 05. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg und Streiks bei der Lufthansa haben das Wachstum des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport im ersten Quartal gebremst. Im saisonal schwächsten Turnus von Januar bis März stieg das Betriebsergebnis (Ebitda) ‌im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 196 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Am größten ⁠deutschen ⁠Flughafen legte das Passagieraufkommen trotz Gegenwinds um 2,3 Prozent auf 12,7 Millionen zu. Der Ausfall der Airlines aus den in den Krieg hineingezogenen Golf-Staaten konnte dabei durch mehr Direktflüge nach Asien ausgeglichen werden.

Eine zentrale Voraussetzung zum Erreichen der ‌Jahresziele für Verkehrsaufkommen und ein operatives ‌Ergebnis von bis zu 1,5 Milliarden Euro ist für den Airport-Betreiber eine weiterhin gesicherte Kerosinversorgung. Aufgrund der Lieferausfälle der Produzenten vom ⁠Golf durch den Iran-Krieg befürchtet die Luftfahrt Engpässe beim Treibstoff ‌ab Ende Mai. "Für das Gesamtjahr ⁠halten wir an unserer Prognose für 2026 fest, basierend insbesondere auch auf den Aussagen der Bundesregierung zur gegebenen Versorgungssicherheit mit Kerosin", erklärte Vorstandschef Stefan Schulte.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina ‌Reiche hatte versichert, es ⁠gebe derzeit genug Kerosin. Sie ⁠verwies auf staatliche Reserven von mehr als einer Million Tonnen Flugbenzin, die den Bedarf von etwa sechs Wochen decken. Nur rund ein Fünftel des an deutschen Flughäfen vertankten Kerosins wird aus Nahost importiert. Rationierungen, die an einigen Flughäfen in Asien vorgenommen wurden, können den Flugverkehr in Deutschland aber auch treffen, wenn die Tanks für Rückflüge ⁠nicht gefüllt werden können.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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