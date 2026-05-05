Google-Mutter Alphabet: Cloud-Boom, KI-Offensive & neue Rekorde – Aktie kaufen?









Die Google-Mutter Alphabet startet mit viel Rückenwind in den Mai 2026: Starke Quartalszahlen, ein boomendes Cloud-Geschäft und die anhaltende KI-Offensive haben die Aktie zuletzt auf neue Rekordstände geführt. Während das klassische Werbegeschäft rund um Google Search und YouTube weiterhin enorme Cashflows liefert, entwickelt sich Google Cloud immer stärker zum zweiten Wachstumsmotor. Gleichzeitig investiert Alphabet massiv in Rechenzentren, eigene KI-Chips, Gemini, DeepMind und neue Anwendungen, um im globalen KI-Wettlauf dauerhaft eine führende Rolle einzunehmen.





Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist die Alphabet-Aktie nach dem starken Lauf noch kaufenswert – oder sind die Erwartungen bereits zu hoch? In unserer heutigen Aktienanalyse blicken wir auf die aktuellen Quartalszahlen, die wichtigsten Wachstumstreiber, die Milliardeninvestitionen in KI und Cloud sowie auf Bewertung, Analysteneinschätzungen und Charttechnik. Dabei zeigt sich: Alphabet bleibt ein hochprofitabler Technologieriese mit starken Zukunftschancen – aber auch mit Risiken durch Regulierung, steigenden Investitionsbedarf und intensiven Wettbewerb im KI-Markt.









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