Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff breitet sich aus - sieben Fälle

Johannesburg, 05. ⁠Mai (Reuters) - Auf dem vor Kap Verde festsitzenden Kreuzfahrtschiff "Hondius" hat sich die Zahl der Hantavirus-Fälle weiter erhöht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden inzwischen sieben bestätigte oder vermutete Infektionen registriert. Darunter sind drei Tote, eine schwer erkrankte Person sowie drei weitere Passagiere mit milden Symptomen. Rund ‌150 Menschen -überwiegend aus Großbritannien, den USA und Spanien - harren weiterhin auf dem Schiff aus.

Die UN-Gesundheitsorganisation bekräftigte ihre Einschätzung, dass das Risiko für die Allgemeinheit gering sei. Die ⁠Behörden von Kap ⁠Verde haben das Schiff vorsorglich angewiesen, auf See zu bleiben. Die Atmosphäre an Bord sei ruhig und die Passagiere im Allgemeinen gefasst, teilte der niederländische Betreiber Oceanwide Expeditions mit. Man arbeite daran, die Passagiere untersuchen und von Bord bringen zu lassen. Dafür werde erwogen, nach Las Palmas oder Teneriffa in Spanien weiterzufahren.

Bei den drei Toten ‌handelt es sich den Angaben zufolge um ein ‌niederländisches Ehepaar und einen deutschen Staatsbürger. Ein schwer erkrankter Brite wurde von der Insel Ascension nach Südafrika ausgeflogen. Die südafrikanischen Behörden bestätigten, dass der in Johannesburg behandelte Patient positiv auf das ⁠Hantavirus getestet wurde. Die Niederlande bestätigten das Virus bei der verstorbenen Niederländerin. Der erste ‌erkrankte Passagier, ein Niederländer, war bereits am ⁠11. April gestorben.

Die "Hondius" hatte ihre als Naturexpedition in die Antarktis beworbene Reise im März in Ushuaia in Südargentinien begonnen. Die Preise für eine Koje lagen zwischen 14.000 und 22.000 Euro. Das Schiff hatte auf seiner Fahrt einige der ‌am meisten entlegenen Orte der Welt besucht, ⁠darunter die Insel Tristan da Cunha ⁠im Südatlantik.

Das Hantavirus wird durch Nagetiere übertragen, etwa wenn Kot und Urin von Mäusen aufgewirbelt und eingeatmet werden. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist der WHO zufolge selten. Die Krankheit beginnt mit grippeähnlichen Symptomen und kann zu Herz- und Lungenversagen führen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC enden etwa 40 Prozent der Fälle tödlich. Da es keine spezifischen Medikamente gibt, konzentriert sich die Behandlung auf die Linderung der Symptome.

(Bericht von Chandni Shah in Bangalore und Charlotte Van Campenhout in Amsterdam, unter ⁠Mitarbeit von Monica Naime, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)