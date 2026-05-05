Hantavirus-Ausbruch - WHO vermutet Übertragung von Mensch zu Mensch

Johannesburg, 05. Mai (Reuters) - ⁠Auf dem vor Kap Verde festsitzenden Kreuzfahrtschiff "Hondius" hat sich das Hantavirus nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) womöglich von Mensch zu Mensch verbreitet. Bei dem Ausbruch auf dem Luxusschiff mit rund 150 Passagieren an Bord gab es bislang sieben bestätigte oder vermutete Fälle, wie die UN-Behörde am Dienstag mitteilte. Drei Menschen starben, darunter ein deutscher Staatsbürger ‌und ein niederländisches Ehepaar. Ein schwer erkrankter Brite wurde auf einer Intensivstation in Südafrika behandelt. An Bord befanden sich noch drei Verdachtsfälle, von denen eine Person leichtes Fieber hatte.

Normalerweise wird das Virus ⁠durch Kontakt mit ⁠infizierten Nagetieren oder deren Ausscheidungen übertragen. Die WHO geht jedoch davon aus, dass sich das niederländische Ehepaar, das in Argentinien an Bord ging, zunächst an Land infizierte. Auf dem Schiff sei es dann vermutlich zu einer der seltenen Übertragungen von Mensch zu Mensch gekommen. "Wir glauben, dass es unter wirklich engen Kontaktpersonen, wie Ehemann und Ehefrau, die sich eine Kabine teilen, zu einer Übertragung gekommen sein könnte", sagte die ‌WHO-Direktorin für Epidemie- und Pandemievorsorge, Maria Van Kerkhove, in Genf. Die ‌Behörde vermutet, dass es sich um den in Südamerika verbreiteten Andes-Stamm des Virus handelt, bei dem solche Übertragungen in der Vergangenheit bereits beobachtet wurden. Das Risiko für die Allgemeinheit bleibe jedoch gering.

Das Schiff darf in dem westafrikanischen ⁠Inselstaat Kap Verde derzeit nicht anlegen. Die WHO plant, die beiden erkrankten Passagiere in die Niederlande zu evakuieren. ‌Anschließend soll die "Hondius" zu den Kanarischen Inseln weiterfahren. Das ⁠spanische Gesundheitsministerium erklärte jedoch, es sei noch keine Entscheidung über eine Aufnahme des Schiffes getroffen worden. Dies hänge von den epidemiologischen Daten ab, die während der Durchfahrt durch Kap Verde gesammelt würden. Auf dem Schiff wird derweil desinfiziert. Der WHO ist eigenen Angaben zufolge mitgeteilt ‌worden, dass es an Bord keine Ratten gebe.

Das Kreuzfahrtschiff ⁠hatte seine als Naturexpedition beworbene Reise Ende März ⁠im südargentinischen Ushuaia begonnen und unter anderem die Antarktis angesteuert. Die Preise für eine Koje lagen zwischen 14.000 und 22.000 Euro. Der erste erkrankte Passagier, der Niederländer, starb bereits am 11. April. Seine Leiche blieb bis zum 24. April an Bord und wurde dann auf der Insel St. Helena von Bord gebracht. Seine Frau, die zu diesem Zeitpunkt bereits Magen-Darm-Symptome zeigte, starb zwei Tage später nach einem Flug nach Johannesburg in einer dortigen Notaufnahme. Für diesen Flug läuft der WHO zufolge derzeit die Kontaktverfolgung.

(Bericht von Jennifer Rigby in London, Chandni Shah in Bangalore und Charlotte Van Campenhout in ⁠Amsterdam, unter Mitarbeit von David Latona und Monica Naime, bearbeitet von Patricia Weiß und Philipp Krach, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)