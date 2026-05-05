Höhere Abgaben und Vorsorgen belasten Österreichs Raiffeisen Bank

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Wien, ⁠05. Mai (Reuters) - Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) hat zum Jahresauftakt wegen höherer Bankenabgaben und gestiegener Risikovorsorgen einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Konzernergebnis ohne ‌das Geschäft in Russland sank im ersten Quartal um knapp 20 Prozent auf 209 ⁠Millionen Euro, ⁠wie das in Osteuropa sowie in Russland und der Ukraine tätige Institut am Dienstag mitteilte. Damit verfehlte die Bank die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit ‌258 Millionen Euro gerechnet hatten.

Das ‌Betriebsergebnis kletterte dagegen um zwölf Prozent auf 760 Millionen Euro und traf die Prognosen ⁠der Experten. Die Risikokosten stiegen um 56 Millionen ‌auf 103 Millionen Euro, ⁠was die Bank mit zukunftsgerichteten Vorsorgen wegen der makroökonomischen Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten begründete. Gleichzeitig treibt die ‌RBI den Abbau ⁠ihres politisch heiklen Russland-Geschäfts ⁠voran, wo das Kreditvolumen seit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 um 78 Prozent geschrumpft ist. Für 2026 bestätigte die RBI weitgehend ihre Prognosen für das Geschäft ohne Russland.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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