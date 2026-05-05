Hongkong, 05. ⁠Mai (Reuters) - Die Wirtschaft Hongkongs ist dank einer starken Nachfrage nach KI-Produkten zu Jahresbeginn so kräftig gewachsen wie seit fast fünf Jahren nicht mehr und hat damit das chinesische Festland abgehängt. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um ‌5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie die Behörden der Sonderverwaltungszone am Dienstag auf Basis vorläufiger Schätzungen mitteilten. Dies war das ⁠13. positive Quartal ⁠in Folge und zugleich das größte Plus seit Frühjahr 2021. Zum Vergleich: Die Volksrepublik China hatte in den ersten drei Monaten nur ein Plus von 5,0 Prozent geschafft, während Taiwan ebenfalls wegen einer starken KI-Nachfrage sogar 13,69 Prozent schaffte.

"Der Ausblick für das Wirtschaftswachstum in Hongkong ‌bleibt positiv", sagte ein Regierungssprecher. Diese werde durch ‌die starke weltweite Nachfrage nach Elektronik im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz, ein anhaltendes Wachstum der Besucherzahlen und robuste grenzüberschreitende Finanzaktivitäten gestützt.

"Die rasante weltweite Entwicklung der ⁠Künstlichen Intelligenz hat die Nachfrage nach entsprechenden Produkten und Elektronik auf breiter ‌Front angetrieben", schrieb auch Finanzminister Paul ⁠Chan am Wochenende in seinem Blog. Dies habe die potenziellen Auswirkungen geopolitischer Spannungen auf die lokalen Exporte und die Wirtschaft zu einem gewissen Grad abgemildert.

Getragen wurde das Wachstum von einem Anstieg der ‌Warenexporte um 23,8 Prozent, während die ⁠Importe um 29,9 Prozent zulegten. Die ⁠privaten Konsumausgaben stiegen um fünf Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Regierung mit einem Wachstum zwischen 2,5 und 3,5 Prozent, nach 3,5 Prozent im Vorjahr. Der Regierungssprecher nannte die Spannungen im Nahen Osten als "Abwärtsrisiko". Hongkongs Wirtschaft komme angesichts eines komplexen und sich ständig wandelnden externen Umfelds voran, indem sie Qualität und Umfang steigere, schrieb Chan weiter. Zu den Prioritäten zählten die Vertiefung von KI-Anwendungen in allen ⁠Sektoren und die Förderung von Talenten.

(Büro Hongkong, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)