Boss nimmt für Strategie-Umbau Gewinneinbruch in Kauf - Aktie im Plus

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Düsseldorf, 05. Mai (Reuters) - ⁠Der Strategiewechsel beim Modekonzern Hugo Boss hat im ersten Quartal zu einem Gewinneinbruch geführt. Die Maßnahmen, etwa Ladenschließungen und die Straffung des Produktsortiments, hätten wie erwartet temporäre Auswirkungen auf den Umsatz und den Gewinn, erläuterte Finanzvorstand Yves Müller am Dienstag. Vor diesem Hintergrund sei er mit dem Verlauf der ersten Monate zufrieden. "Wir ‌haben greifbare Fortschritte bei der Überarbeitung der Produktsortimente, der Optimierungen des Vertriebs und den Bereichen Beschaffung und Kostenmanagement erzielt." Inzwischen seien 15 der insgesamt 50 geplanten Schließungen von eigenen Läden bis ⁠zum Jahr 2028 ⁠umgesetzt. An seiner Prognose für das Gesamtjahr halte er daher fest.

Allerdings sei mit dem Krieg im Nahen Osten eine neue Unsicherheit hinzugekommen, so Müller. "Je länger der Konflikt andauert, desto größer ist die Gefahr, dass sich das Consumer Sentiment rund um den Globus weiter verschlechtert." Im ersten Quartal seien die Erlöse in der Region eingebrochen. Allerdings erwirtschafte Boss dort lediglich drei Prozent des Konzernumsatzes. "De facto hat ‌uns das im ersten Quartal damit rund ein Prozent des ‌Umsatzes gekostet."

Mit Blick auf die erhobenen US-Zölle kündigte Müller an: "Der Teil der Zölle, die unrechtmäßig waren, wird automatisch zurückvergütet. Da achten wir drauf, dass wir entsprechend unser Geld, das wir zu viel gezahlt haben, zurückbekommen ⁠werden." Über die Höhe der zu erwartenden Gelder wollte sich Müller nicht äußern. Der Oberste Gerichtshof der ‌USA hatte die Abgaben im Februar für verfassungswidrig ⁠erklärt. Nunmehr stehen Rückzahlungen von bis zu 175 Milliarden Dollar an.

QUARTALSZAHLEN KOMMEN TROTZ EINBUßEN BEI DEN ANLEGERN AN

Im ersten Quartal ging der Umsatz um sechs Prozent auf 905 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis (Ebit) brach um 41 Prozent auf 35 Millionen Euro ein. Mit ‌seinem Strategiewechsel "Claim 5 Touchdown" strafft der Konzern derzeit ⁠seine Produktsortimente und optimiert sein Vertriebsnetz, was ⁠sich wie erwartet auf die Geschäftszahlen auswirkte. Besonders deutlich zeigte sich dies bei der Marke HUGO, deren Umsatz um 21 Prozent nachgab, während die Kernmarke BOSS mit einem Minus von drei Prozent widerstandsfähiger war. Geografisch gesehen kehrte die Region Asien/Pazifik auf den Wachstumskurs zurück, während Europa und Amerika Rückgänge verzeichneten.

Die im Nebenwerteindex MDax gehandelten Hugo-Boss-Aktien legten um 4,7 Prozent auf 37,49 Euro zu. "Die (vorsichtigen) Markterwartungen wurden im ersten Quartal übertroffen", kommentierten Analysten der DZ Bank.

Den Ausblick bekräftigte Müller. Wegen des geplanten Strategiewechsels wird 2026 ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Das ⁠Ebit soll auf 300 bis 350 (Vorjahr: 391) Millionen Euro sinken.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hugo Boss

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne vor dem Wochenende
Rekordjagd bei US-Aktien geht weiter – Apple treibt an01. Mai · dpa-AFX
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Apple sorgt für gute Stimmung
Neue Rekorde bei US-Indizes01. Mai · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Parfürmerie-Kette
Douglas-Aktienkurs sackt nach Prognosesenkung abgestern, 11:46 Uhr · dpa-AFX
Douglas-Aktienkurs sackt nach Prognosesenkung ab
Parfümeriekette
Douglas: Hoher Verlust durch Abschreibungengestern, 08:57 Uhr · dpa-AFX
Douglas: Hoher Verlust durch Abschreibungen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen