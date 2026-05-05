IRW-News: Camino Minerals Corp.: Camino ernennt Führungskräfte für den Bau und Betrieb der Kupfermine Puquios in Chile sowie für die Unternehmensentwicklung

IRW-PRESS: Camino Minerals Corp.: Camino ernennt Führungskräfte für den Bau und Betrieb der Kupfermine Puquios in Chile sowie für die Unternehmensentwicklung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 5. Mai 2026 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTCID:CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, wichtige Ernennungen in seinem Management- und Betriebsteam bekannt zu geben, um die Weiterentwicklung des Kupferprojekts Puquios (Puquios oder das Projekt) in Chile in Richtung Bauphase sowie die Unternehmensentwicklung voranzutreiben. Diese Ernennungen werden die operativen, finanziellen und strategischen Fähigkeiten des Unternehmens weiter stärken, während es den Übergang zur Erschließung und Produktion in Chile sowie zum Unternehmenswachstum vollzieht.

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Bild 1. Das Team von Camino in Vancouver mit dem in Santiago de Chile ansässigen Management- und Finanzteam.

Das Unternehmen hat gemeinsam mit seinem Partner Nittetsu Mining Co., Ltd. (Nittetsu) Marcelo Bruna zum Chief Executive Officer von Cuprum SpA ernannt, dem in Chile gegründeten Unternehmen, das die Entwicklung der Kupfermine Puquios vorantreiben soll - ein 50/50-Joint-Venture mit Nittetsu. Von Santiago aus wird Marcelo Bruna die chilenischen Aktivitäten leiten. Marcelo ist eine Führungskraft im Bergbau mit über 30 Jahren Erfahrung in der Projektentwicklung und im Betrieb. Er hat Bergbauinvestitionen in Höhe von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar betreut und verfügt über fundierte Fachkenntnisse bei der Umsetzung groß angelegter Kupferprojekte vom Bau bis zum Betrieb.

Darüber hinaus hat Camino ein neues Finanzteam mit Basis in Santiago, Chile, aufgebaut, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu unterstützen. Das Team wird eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Finanzplanung auf Projektebene, der Unterstützung von Fremdfinanzierungsinitiativen und allgemeinen Buchhaltungsaufgaben des Joint Ventures spielen, während das Unternehmen auf den geplanten Baubeginn der Kupfermine Puquios Mitte 2026 zusteuert. Ein Finanzierungspaket mit einem japanischen Kreditgeber wird für Mitte des Jahres 2026 erwartet, um mit dem Bau der Kupfermine zu beginnen.

Das Unternehmen hat zudem Darryl Steane als Berater für Unternehmensentwicklung engagiert. Darryl wird die strategischen Initiativen von Camino unterstützen, darunter die Förderung der Technologieentwicklung und die potenzielle Erweiterung der Kupfermine Puquios, und den Aufbau des Kupfer-Asset-Portfolios des Unternehmens weiter vorantreiben. Darryl ist eine Führungskraft im Bergbau mit über 20 Jahren globaler Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Projektfinanzierung und M&A (Mergers & Acquisitions). Er hatte leitende Positionen bei BHP und South32 inne und war der erste President und CEO des Kupferprojekts Ambler Metals in Alaska, wo er groß angelegte Initiativen zur Ressourcenerschließung vorantrieb.

Marcelo kennt die Mine Puquios, da er bei Denham Capital tätig war, und verfügt über sehr fundierte Erfahrung im Bau und Betrieb von Minen; zuletzt leitete er eine SXEW-Kupfermine in Chile, deren Verfahren dem der Mine Puquios ähnelt. Camino und sein Partner Nittetsu Mining trafen sich im April mit unserem potenziellen Kreditgeber in Japan, und unser Finanzierungspaket ist auf Kurs, um die erste Inanspruchnahme für den Sommer anzustreben, sagte Jay Chmelauskas, CEO von Camino. Wir haben unser Finanz- und Personalteam in Chile durch weitere Neueinstellungen in unseren Büros in Santiago verstärkt. Im April besuchten Führungskräfte von Camino und Nittetsu das Projekt Puquios, um den Fortschritt der Vorarbeiten zu begutachten und den Minenbau zu planen. Wir freuen uns zudem, dass Darryl unserem Team in Vancouver beitritt, um das Management mit seinem umfassenden Hintergrund im Kupferbergbau und seiner jüngsten kommerziellen Erfahrung mit neuen Laugungstechnologien für die nächste Wachstumsphase bei Camino zu unterstützen.

Unternehmensupdate

Camino hat bestimmten Direktoren, Führungskräften, Beratern und Mitarbeitern 500.000 Aktienoptionen, 545.000 Restricted Share Units und 125.000 Deferred Share Units zum Erwerb von insgesamt bis zu 1.170.000 Stammaktien gewährt. Die Aktienoptionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren bei einem Ausübungspreis von 0,50 Dollar pro Aktie und werden über einen Zeitraum von 36 Monaten unverfallbar, wobei 25 % sofort nach der Gewährung und weitere 25 % an jedem darauffolgenden Jahrestag unverfallbar werden. Die Restricted Share Units werden über einen Zeitraum von drei Jahren jährlich unverfallbar, und die Deferred Share Units werden bei Ausscheiden aus dem Unternehmen ausgezahlt.

Über Camino

Camino ist ein Kupferexplorationsunternehmen in der Entdeckungs- und Erschließungsphase. Das Unternehmen ist eine Joint-Venture-Partnerschaft mit Nittetsu Mining Co., Ltd. eingegangen, um das baureife Kupferprojekt Puquios in Chile in Richtung Erschließung und Produktion voranzutreiben. Camino treibt sein IOCG-Kupferprojekt Los Chapitos in Peru voran, um die Ressourcenabgrenzung und -erschließung voranzutreiben und neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino hat außerdem die Genehmigung für Explorationsbohrungen im Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia erhalten, um seine NI 43-101-Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition im Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada vergrößert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio von fortgeschrittenen Kupferprojekten zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende, kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

IM NAMEN DES BOARDS

(gez.) Jay Chmelauskas

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel.: (604) 493-2058

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QUELLE: Camino Minerals Corp

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