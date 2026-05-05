IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen stellt ein Team für die Entwicklung fortschrittlicher Robotik und unbemannter Bodenfahrzeuge (UGV) zusammen

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen stellt ein Team für die Entwicklung fortschrittlicher Robotik und unbemannter Bodenfahrzeuge (UGV) zusammen

VANCOUVER, BC, 5. Mai 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, einen aktuellen Überblick über die technischen und kommerziellen Kompetenzen zu geben, die die Initiative des Unternehmens im Bereich unbemannter Bodenfahrzeuge (UGV) unterstützen.

First Hydrogen arbeitet mit einem multidisziplinären, hochqualifizierten und erfahrenen Team aus leitenden technischen Spezialisten, Erfindern, Betreibern und Kommerzialisierungsspezialisten zusammen, die über Erfahrung in den Bereichen Robotik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Industrieautomatisierung und Systeme für saubere Energien verfügen. Zum gemeinsamen Hintergrund der Gruppe zählen die Konstruktion und Entwicklung von mobilen Robotern, Roboterarmen, unbemannten Luft- und Bodenfahrzeugen sowie unbemannten vierbeinigen Robotern, hochrealistischen Simulatoren, Industrieautomatisierungssystemen und fortschrittlichen elektromechanischen Antriebssträngen.

Das Entwicklungsteam verfügt über umfassende Kompetenzen in den Bereichen mechanische Konstruktion, elektrische Systeme, eingebettete Software, Bewegungssteuerung, Systemintegration, Prototypenbau, Validierung und Fertigung. Diese Erfahrung ist unmittelbar relevant für das Ziel des Unternehmens, robuste Mehrzweckdrohnen und autonome Fahrzeuge zu entwickeln, die mit fortschrittlichen geländetauglichen Federungssystemen ausgestattet und für anspruchsvolle Einsatzumgebungen konzipiert sind, unter anderem Verteidigungsunterstützung, Industrieautomatisierung, kritische Infrastruktur, Logistik und Anwendungen für abgelegene Standorte.

Zu den wichtigsten Stärken und taktischen Vorteilen der Gruppe zählt ihre langjährige Innovationskraft in den Bereichen Robotik und hochleistungsfähige mechanische und elektromechanische Systeme. Ihre gemeinsame Erfahrung umfasst fortschrittliche Stellantriebe, Elektromotoren mit hoher Drehmomentdichte, Antriebsstränge der nächsten Generation, Wasserstoffkompressoren, Unterstützungssysteme für Brennstoffzellen, Pumpen und energieeffiziente mechanische Architekturen. Die Gruppe verfügt zudem über ein bedeutendes Portfolio an geistigem Eigentum, unter anderem mehr als hundert Patente, die zu verschiedenen Zeitpunkten in verwandten Technologiebereichen erteilt wurden, und neue bahnbrechende Patente für Stellantriebe mit Schwerpunkt auf Robotik.

Balraj Mann, CEO von First Hydrogen, merkte dazu wie folgt an: Wir sind der Ansicht, dass diese technische Grundlage die bestehende Strategie von First Hydrogen für emissionsfreie Mobilität ergänzt. Das Programm des Unternehmens für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge, das Hydrogen-as-a-Service-Modell und der Fokus auf saubere Energien bieten eine Plattform für die Erforschung der Art und Weise, wie Wasserstoffantrieb, autonome Systeme und fortschrittliche Robotik in unbemannte Mobilitätslösungen der nächsten Generation integriert werden können.

Die Gruppe bringt außerdem praktische Erfahrung in den Bereichen Kommerzialisierung und Fertigung mit, einschließlich der Entwicklung von Prototypen und Vorserienfahrzeugen, der Konstruktion fortschrittlicher Verbund- und Leichtbaumaterialien, der CNC-Bearbeitung, der Präzisionsmesstechnik, der additiven Fertigung in Industriequalität, strategischer Partnerschaften, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Umsetzung von Markteinführungsstrategien. Diese Kombination aus fundiertem technischem Know-how und betriebswirtschaftlicher Umsetzung soll eine disziplinierte Entwicklung vom Konzept über den Prototypenbau und Tests bis hin zur möglichen Kommerzialisierung unterstützen.

First Hydrogen ist davon überzeugt, dass die UGV-Initiative eine natürliche Erweiterung seiner Strategie für Mobilität und saubere Energien darstellt und das Unternehmen in die Lage versetzt, Chancen in den Bereichen Robotik, autonome Plattformen und emissionsfreie Antriebssysteme für Märkte zu prüfen, die auf der Suche nach zuverlässigen, nachhaltigen und einsatzbereiten unbemannten Lösungen sind.

Grand View Research schätzt, dass der weltweite Drohnenmarkt im Jahr 2025 ein Volumen von 83,8 Milliarden US-Dollar haben wird und bis 2033 voraussichtlich 182,5 Milliarden US$ erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,5 % im Zeitraum von 2026 bis 2033 entspricht. (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/drone-market-report)

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Geschäftsbetrieb, die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die erwarteten Finanzergebnisse, die Leistung, die Aussichten, Chancen, Prioritäten, Ziele, laufenden Zielsetzungen, Meilensteine, Strategien und den Ausblick von First Hydrogen umfassen und beinhalten unter anderem Aussagen über zukünftige Entwicklungen sowie den künftigen Geschäftsbetrieb, die Stärken und Strategien von First Hydrogen. Zukunftsgerichtete Informationen werden bereitgestellt, um die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum, Interessenkonflikte sowie allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84056

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84056&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32057N1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.