IRW-News: Frequency Exchange Corp.: Frequency Exchange unterzeichnet Vereinbarung mit der Seed Group zur Weiterentwicklung von Wearables für den digitalen Gesundheitsbereich in den VAE

IRW-PRESS: Frequency Exchange Corp.: Frequency Exchange unterzeichnet Vereinbarung mit der Seed Group zur Weiterentwicklung von Wearables für den digitalen Gesundheitsbereich in den VAE

Vancouver, British Columbia, Kanada; Dubai, VAE - 5. Mai 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp., ein kanadisches Technologieunternehmen, das frequenzbasierte tragbare Wellness-Lösungen für Gesundheit und Leistungssteigerung entwickelt, hat eine Partnerschaft mit der Seed Group geschlossen, einem Unternehmen von The Private Office von Scheich Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Diese strategische Partnerschaft ist Ausdruck des gemeinsamen Bestrebens, Innovationen im schnell wachsenden Sektor für digitale Gesundheit und Wellness in den VAE zu fördern.

Durch die Zusammenarbeit mit der Seed Group kann Frequency Exchange Corp. die regionale Expertise und das einflussreiche Netzwerk der Gruppe nutzen und so einen fundierteren Markteintritt ermöglichen. Die Gruppe wird das in Kanada ansässige Unternehmen dabei unterstützen, sich sicher im regulatorischen Umfeld zu bewegen, Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und seine Geschäftstätigkeit in der gesamten MENA-Region auszuweiten.

Frequency Exchange Corp. mit Firmenzentrale in British Columbia entwickelt und vermarktet tragbare Frequenzabgabesysteme zur Förderung von Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen FREmedica Technologies Inc., die nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft ist und NIKKI, das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, entwickelt hat.

Ursprünglich zur Unterstützung von Menschen bei der Bewältigung von Lyme-bedingten Erkrankungen konzipiert, wurde die Technologie inzwischen auf Bereiche wie Schlaf, Energie, Regeneration und allgemeines Wohlbefinden ausgeweitet. NIKKI basiert auf Forschungen im Bereich bioenergetischer Anwendungen und ist derart konzipiert, dass es zusammen mit anderen Gesundheits- und Wellnessgeräten eingesetzt werden kann.

Hisham Al Gurg, CEO der Seed Group und von The Private Office von Scheich Saeed bin Ahmed Al Maktoum, merkte dazu wie folgt an: Frequency Exchange Corp. verfolgt einen eigenständigen Ansatz im Bereich tragbarer Wellnesslösungen, indem es über passives Tracking hinausgeht und technologiegestützte Programme bereitstellt, die die Ausgeglichenheit und das allgemeine Wohlbefinden fördern.

Die Lösungen des Unternehmens stehen im Einklang mit dem wachsenden Interesse der VAE an personalisierten Gesundheits-Tools. Wir sind davon überzeugt, dass sie großen Potenzial haben, bestehende digitale Gesundheitssysteme zu ergänzen und sowohl für Ärzte als auch für Verbraucher einen echten Mehrwert zu bieten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wellness-Sektors in der Region zu leisten, so Al Gurg weiter.

Die VAE sind ein wichtiger Markt für Frequency Exchange Corp., während wir unsere internationale Expansion weiter vorantreiben, sagte Stephen Davis, Chief Executive Officer von Frequency Exchange Corp. Durch diese Partnerschaft mit der Seed Group sehen wir eine große Chance, unsere tragbare Wellness-Technologie auf einem Markt einzuführen, dessen Fokus zunehmend auf digitaler Gesundheit, persönlichem Wohlbefinden und Innovation liegt. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der Seed Group, während wir unsere regionale Präsenz ausbauen und weitere Chancen in der MENA-Region erkunden.

Die Vereinbarung soll dazu beitragen, die Weiterentwicklung digitaler Wellness-Technologien in dem Land zu unterstützen. Sie stärkt außerdem die Rolle der VAE als wachsendes regionales Zentrum für Gesundheitsinnovationen und hat weitergehende Auswirkungen auf die Technologieakzeptanz in der MENA-Region.

Über Frequency Exchange Corp

Die Frequency Exchange Corp. ist die Muttergesellschaft von FREmedica Technologies Inc., einem Technologieunternehmen, das sich auf frequenzbasierte digitale Wellness-Lösungen konzentriert, die zur Unterstützung der zellulären Kommunikation und für breiter gefasste Wellness-Anwendungen entwickelt wurden. Die NIKKI-Plattform, die ursprünglich für Anwendungen im Zusammenhang mit der Lyme-Borreliose entwickelt wurde, hat sich zu einer Wellness-Lösung weiterentwickelt, die sich mit den Themen Schlaf, Stress, Regeneration und Leistungsfähigkeit befasst - Bereichen, für die auf den internationalen Märkten, unter anderem im Nahen Osten, eine steigende Nachfrage besteht. Die Technologie des Unternehmens stützt sich auf die laufende interne Validierung und Daten zur Nutzererfahrung. Weitere Informationen finden Sie unter www.frequencyexchangecorp.com und www.wearenikki.com.

Über die Seed Group

Seit über 20 Jahren unterhält die Seed Group strategische Allianzen mit führenden globalen Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen. Diese Unternehmen haben ihre geschäftlichen Interessen und Ziele in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas durch die Unterstützung und die starken regionalen Verbindungen der Seed Group vorangetrieben. Das Ziel der Gruppe ist es, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit multinationalen Unternehmen aufzubauen und deren nachhaltigen Markteintritt und Präsenz in der MENA-Region zu beschleunigen. Die Seed Group ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg all ihrer Partner in der Region, indem sie ihnen hilft, ihre Zielkunden zu erreichen und ihre Geschäfte voranzutreiben. The Private Office wurde von Scheich Saeed bin Ahmed Al Maktoum gegründet, um direkt in potenzielle Geschäftsmöglichkeiten in der Region zu investieren oder diese zu unterstützen, wenn sie die Kriterien von The Private Office erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.seedgroup.com.

Medienkontakt Frequency Exchange

Stephen Davis

CEO, Frequency Exchange Corp.

stephen@frequencyexchangecorp.com

Nicole Sullivan

President, FREmedica Technologies Inc.

nicole.sullivan@wearenikki.com

Medienkontakt Seed Group

Nomarie Jean Lacsamana

+971 4 373 5068

jean@seedgroup.com

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Zusätzliche Informationen zu Risiken und Unsicherheiten sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Diese Unterlagen sind unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

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