IRW-News: Gold X2 Mining Inc.: Gold X2 erweitert Bohrprogramm 2026 auf 160.000 Meter. Bis Ende Juni sollen acht Bohrgeräte im Einsatz sein

IRW-PRESS: Gold X2 Mining Inc.: Gold X2 erweitert Bohrprogramm 2026 auf 160.000 Meter. Bis Ende Juni sollen acht Bohrgeräte im Einsatz sein

VANCOUVER, B.C., 05. Mai 2026: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) (Gold X2 oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-updated-mineral-resource-and-pea-coming-very-soon-for-the-moss-gold-project/ -) freut sich, ein Update zu seinem vollständig finanzierten Explorationsprogramm für 2026 (das Programm) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Moss-Goldprojekt im Nordwesten von Ontario, Kanada (das Moss-Goldprojekt) zu geben.

Das 160.000 Meter umfassende Bohrprogramm des Unternehmens für 2026 ist vollständig finanziert und verfolgt das klar definierte Ziel, das Moss-Gold-Projekt in drei Bereichen voranzutreiben: 1) Ressourcenerweiterung durch Step-out-Bohrungen, 2) Ressourcenumwandlung durch Infill-Bohrungen, um abgeleitete Ressourcen in die Kategorie angezeigt hochzustufen und damit die Projektentwicklung zu unterstützen, und 3) Explorationsbohrungen an Zielen in der Nähe der Lagerstätte, die das Potenzial haben, zusätzliche abbaubare Mineralisierungen im Tagebau und Untertagebau zu definieren.

Darüber hinaus zielt das Explorationsprogramm 2026 darauf ab, die Oberflächenexploration entlang dreier 10 km langer mineralisierter Trends südwestlich der Goldlagerstätte Moss voranzutreiben. Das Programm umfasst eine geophysikalische Bodenuntersuchung mittels induzierter Polarisation sowie eine systematische geochemische Untersuchung. Diese Ziele konzentrieren sich auf: 1) die Erweiterung der Lagerstätte Moss in Richtung Südwesten; 2) die fortgesetzte Erkundung des Deaty-Trends, wo das Unternehmen im Jahr 2025 eine erste Entdeckung gemacht hat; und 3) die Erkundung des hochgradigen Ardeen-Trends, der in der historischen Goldmine Ardeen eine hochgradige Adermineralisierung beherbergt.

Pete Flindell, Chief Operating Officer von Gold X2, erklärte: Das Programm für 2026 stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für die Aktivitäten im Rahmen des Moss-Goldprojekts dar. Mit acht Bohranlagen, die bis Ende Juni in Betrieb sein werden, treiben wir das Projekt an allen Fronten voran: Wir verringern die Risiken der Kernlagerstätte durch Infill- und geotechnische Bohrungen, erweitern die Ressource in der Tiefe und untersuchen vielversprechende Brownfield-Ziele. Das kürzlich erworbene Landpaket Kesselrun verschafft uns sofortigen Zugang zu wenig erkundeten Trends wie Ardeen, Moss Extension und Deaty, wo wir dieses Jahr auf bestehenden Bohrdaten aufbauen und neue Gebiete erproben wollen. In Kombination mit den derzeit laufenden metallurgischen und geophysikalischen Programmen sind wir bereit, eine wesentlich solidere technische Grundlage für die geplante Machbarkeitsstudie zu schaffen.

Zusammenfassung des Bohrprogramms 2026

Ressourcenerweiterung: 63.000 m Bohrungen zur Ressourcenerweiterung, die auf Erweiterungen unterhalb und neben der aktuellen RPEEE-Grubenhülle (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction) abzielen. Dieser Teil des Bohrprogramms wird durch zahlreiche historische Abschnitte gestützt, die derzeit zu weit auseinanderliegen, um als abgeleitete Ressourcen (Inferred) berücksichtigt zu werden (Abbildung 2).

Projektentwicklung: 72.000 m Infill- und geotechnische Bohrungen zur Aufwertung der abgeleiteten Ressourcen in die Kategorie angezeigt und zur Unterstützung der Projektentwicklung. Die geotechnischen Bohrungen könnten sich positiv auf die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts auswirken, da sie Daten liefern könnten, die eine Steilstellung der Grubenwände unterstützen, die derzeit mit 45 Grad modelliert sind.

Exploration: 25.000 m Explorationsbohrungen auf Brachflächen in der Nähe von Lagerstättenzielen mit bedeutendem Mineralisierungspotenzial, die an die Lagerstätte Moss angrenzen. Vor Beginn der Bohrungen werden geophysikalische und geochemische Erkundungen eine vollständige Abdeckung der Trends Ardeen, Moss Extension und Deaty südwestlich der Lagerstätte Moss gewährleisten. Das Programm wird eine Streichlänge von etwa 10 km auf jedem Trend bewerten, um hochprioritäre Ziele für Bohrprüfungen zu definieren und zu priorisieren (Abbildung 1).

Im Zusammenhang mit dem Bohrprogramm 2026 wird das Unternehmen in den nächsten zwei Monaten fünf weitere Bohrgeräte mobilisieren. Zwei Bohrgeräte werden im Mai mobilisiert, wodurch sich die Gesamtzahl auf fünf erhöht; drei weitere Bohrgeräte sollen im Juni mobilisiert werden, sodass bis Ende Juni acht Bohrgeräte in Betrieb sein werden.

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Abbildung 1: Explorationsprogramme im Moss-Distrikt 2026

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Abbildung 2: Längsschnitt der Goldlagerstätte Moss, der das Potenzial für eine Ressourcenerhöhung auf der Grundlage mineralisierter Abschnitte in der Tiefe veranschaulicht

Metallurgische Testarbeiten 2026

Zur Unterstützung der geplanten Machbarkeitsstudie wird ein umfassendes metallurgisches Programm durchgeführt. Die Versuchsarbeiten konzentrieren sich auf die Optimierung des Zerkleinerungskreislaufs, die Verbesserung der Ausbeuten bei der Ganzerz-Laugung sowie die Bewertung der Flotations-Nachmahl- und Schwerkraftkreisläufe. Das Programm umfasst zudem die Bewertung der Erzsortierung zur Aufbereitung von minderwertigem Material, die Untersuchung des Potenzials für die Haufenlaugung sowie Variabilitätsversuche über die gesamte Lagerstätte hinweg.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Chief Operating Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die offengelegten Daten verifiziert. Zur Überprüfung der Informationen zum Winterbohrprogramm im Moss-Goldprojekt hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht; er hat die Prozesse der Protokollierung, Probenahme, Schüttdichtebestimmung, Kernschneidung und Probenversendung mit dem zuständigen Personal vor Ort besprochen und überprüft; er hat die Analyse- und QA/QC-Ergebnisse mit dem zuständigen Personal besprochen und überprüft; und er hat die Begleitdokumentation, einschließlich der Lage und Ausrichtung der Bohrlöcher sowie der Berechnungen signifikanter Analyseintervalle, überprüft. Er hat zudem die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gastgemeinden des Projekts über die Planung und Durchführung des Bohrprogramms beraten, insbesondere hinsichtlich dessen Auswirkungen auf die Umwelt und der Sanierungsmaßnahmen des Unternehmens.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Gold-Assets in erstklassigen -Gebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geführt und von einer der führenden kanadischen Private-Equity-Firmen unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Moss-Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich in Ontario (Kanada) befindet und über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 100 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt bereits über 300.000 Meter Bohrungen umfasst. Die 2026 aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Lagerstätten Moss und East Coldstream wurde auf 2,458 Millionen Unzen angezeigter Goldressourcen mit 1,04 g/t Au, enthalten in 73,8 Millionen Tonnen, und 4,209 Millionen Unzen abgeleiteter Goldressourcen mit 0,97 g/t Au, enthalten in 134,7 Millionen Tonnen, erweitert. Die Lagerstätte Moss verfügt zudem über eine Silber-MRE von 3,160 Millionen Unzen angezeigter Silberressourcen mit einem Gehalt von 1,53 g/t Ag, die in 64,3 Mio. t sowie 6,273 Mio. Unzen an abgeleiteten Silberressourcen mit einem Gehalt von 1,55 g/t Ag, die in 125,9 Mio. t enthalten sind. Die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Moss-Goldprojekts deuten darauf hin, dass die Lagerstätte das Potenzial für einen langlebigen Bergbaubetrieb mit einem starken Produktionsprofil und niedrigen Produktionskosten aufweist. Die MRE und die PEA werden durch einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Moss-Gold-Projekt gestützt, der auf der Website des Unternehmens und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E: mhenrichsen@goldx2.com

W: www.goldx2.com

T: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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