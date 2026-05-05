IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOB erweitert Pegmatitsystem mit vielversprechenden Indikatoren für die Niob- und Seltenerdmetallexploration

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: NIOB erweitert Pegmatitsystem mit vielversprechenden Indikatoren für die Niob- und Seltenerdmetallexploration

Zweites in das System bei Seigneurie niedergebrachte Bohrloch liefert einen Pegmatitabschnitt von zusammengenommen 108,60 Meter (Analyseergebnisse ausstehend)

Vancouver, British Columbia - 5. Mai 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) hat in einem weiteren Bohrloch auf seinem Projekt Seigneurie in Quebec eine beträchtliche Menge Pegmatit ermittelt. SGN-2026-008, das 50 Meter östlich von SGN-2026-007, das den viertmächtigsten öffentlich bekannt gegebenen Pegmatitabschnitt enthielt, angesetzt wurde, wies ähnliche mineralogische Eigenschaften auf.

Die Analyseergebnisse aus diesem zweiten Bohrloch, das in das Pegmatitsystem niedergebracht wurde und auf einem Bohrabschnitt von 218,6 Meter Pegmatit auf insgesamt 108,60 Meter durchteufte, stehen noch aus. Der Pegmatit konnte auf mehreren geschichteten Abschnitten protokolliert werden und tritt vorzugsweise am Kontakt zwischen den Amphibolit- und Gneiswirtsgesteinen auf.

Bohrloch 008 war darauf ausgelegt, den östlichen Teil der Intrusion zu erproben, und trägt nun zu unserer zunehmenden Überzeugung bei, dass wir bei Seigneurie ein großes System entdecken könnten, so der Chief Executive Officer von NIOB. Der Pegmatit scheint vorzugsweise am Kontakt zwischen den Amphibolit- und Gneiswirtsgesteinen aufzutreten, was uns ein klareres strukturelles Ziel für zukünftige Bohrungen bietet. Nun warten wir auf die Analyseergebnisse.

Highlights

- Pegmatit auf zusammengenommen 108,60 Meter in SGN-2026-008 (Bohrlänge von 218,6 Meter) durchteuft, verteilt auf zehn geschichtete Abschnitte, wobei der mächtigste individuelle Abschnitt 42,15 Meter (64,00 bis 106,15 Meter) beträgt.

- Das Pegmatitsystem tritt vorzugsweise am Kontakt zwischen den Amphibolit- und Gneiswirtsgesteinen auf, was ein klareres strukturelles Ziel für anschließende Explorationsprogramme bietet.

- Erste Beobachtungen anhand des Kerns lassen eine stärker nach Nordwesten streichende Pegmatitintrusion erkennen.

Der rosafarbene, grobkörnige granitische Pegmatit, der in SGN-2026-008 durchteuft wurde, tritt in zehn geschichteten Abschnitten auf, wobei der mächtigste einzelne Abschnitt 42,15 Meter (64,00 bis 106,15 Meter) misst. Das Wirtsgestein zwischen den Pegmatitabschnitten besteht aus Gneis und Amphibolit, was nahelegt, dass die lithologischen Kontakte möglicherweise die Pegmatitablagerung bei Seigneurie kontrollieren. Das Pegmatitsystem scheint sich vom Ost-West-Trend zu unterscheiden, der von SOQUEM in den 1970er-Jahren interpretiert wurde. Die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

Ein lokalisierter Abschnitt in rund 162 m Tiefe lieferte mit etwa 2.000 bis 3.000 Zählimpulsen pro Minute den stärksten Gammastrahlenwert, der bislang im Kern aus Seigneurie erfasst wurde. In dieser Teilzone wurde ein braunes, prismatisches bis nadelförmiges Mineral als Einschluss in Magnetit-Clustern festgestellt, wobei das Screening mit einem tragbaren XRF-Gerät erhöhte Niob-, Yttrium- und Phosphorwerte ergab (nur indikativ, siehe Informationen zur tragbaren XRF).

Es handelt sich dabei um dieselbe Vergesellschaftung aus diesem braunen Mineral und Magnetit, die bereits in SGN-2026-007 festgestellt wurde. Das wiederholte Auftreten in einem zweiten Bohrloch untermauert die Annahme, dass die niob- und seltenerdmetallhaltige Phase ein wiederkehrender Bestandteil des Pegmatitsystems Seigneurie ist.

Die Proben wurden bei SGS Canada Inc. eingereicht; es sind petrographische Untersuchungen geplant, um das Trägermineral zu identifizieren.

Informationen zur tragbaren XRF

Die in dieser Pressemitteilung genannten Daten aus der tragbaren Röntgenfluoreszenzanalyse (pXRF) wurden mit einem Handgerät am Bohrkern als Protokollierungshilfe und qualitatives Screening-Instrument erfasst. Die pXRF-Messwerte sind lediglich Richtwerte und werden nicht als quantitative Ergebnisse für die Offenlegung von Mineralvorkommen anerkannt. In dieser Pressemitteilung werden keine pXRF-Konzentrationen veröffentlicht. Quantitative geochemische Ergebnisse werden erst nach der Laboranalyse und dem Abgleich mit den Qualitätssicherungsdaten der zertifizierten Referenzmaterialien (CRM), Leerproben und Doppelproben gemeldet.

Abbildung 1: Bohrkern aus SGN-2026-008

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Abbildung 2: Lageplan mit den Standorten von SGN-2026-008 und SGN-2026-007

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Abbildung 3: Querschnitt von SGN-2026-008: Pegmatit über zusammengenommen 108,60 Meter auf 218,6 Meter Bohrlänge, einschließlich eines kontinuierlichen 42,15-Meter-Abschnitts

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Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung aufgeführten portablen XRF-(pXRF)-Analysen wurden mit einem tragbaren MAX/CORE-Analysator von Evident Vanta im GeoChem 3-Beam-Modus anhand von Punktmessungen an repräsentativen Bohrkernen während der Bohrlochprotokollierung durchgeführt. Das Gerät wurde von Geospectra Mining Technologies gemietet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert, das die werkseitige Kalibrierung vor dem Einsatz bestätigte. Alle Messungen wurden von einem zugelassenen pXRF-Bediener durchgeführt. Die Qualitätskontrolle vor Ort umfasste während des gesamten Programms regelmäßige Messungen an zertifizierten Referenzmaterialien (CRM) und Instrumenten-Leerproben, um die Analyseleistung zu überwachen und etwaige Abweichungen festzustellen. In dieser Pressemitteilung werden keine pXRF-Werte gemeldet. Da pXRF-Messungen semiquantitativ sind, wurde das Analysegerät ausschließlich zur Bestätigung des Vorhandenseins von Zielelementen und der damit verbundenen Mineralisierung während der Kernprotokollierung verwendet.

Die in SGN-2026-008 aufgezeichneten Messwerte des Gammastrahlenspektrometers (tragbares Gammastrahlenspektrometer vom Typ RS125-225 Super-SPEC der Firma Radiation Solutions Inc., das mit einem NaI-Kristall von 2,0 Zoll mal 2,0 Zoll ausgestattet ist) stimmen räumlich mit den historischen radiometrischen Messungen überein, die SOQUEM 1977 im selben Prospektionsgebiet durchgeführt hat (Quebec MERN open-file report GM 34527, 'Campagne de Forage, Anomalie C11R10, Projet 22-3023'). Bei den Arbeiten von 1977 wurde eine radiometrische Anomalie in Seigneurie identifiziert, die anschließend im Rahmen des Bohrprogramms des Unternehmens für 2026 anvisiert wurde. Die Tatsache, dass die Messwerte des heutigen tragbaren Gammastrahlenspektrometers den Ort und die Intensität der historischen Reaktion von 1977 reproduzieren, stellt eine unabhängige Kreuzvalidierung der radiometrischen Anomalie dar, die mit SGN-2026-007 untersucht werden sollte.

MARKETMAKING-DIENSTLEISTUNGEN

Das Unternehmen hat die Firma Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung mit der Aufnahme von Marketmaking-Dienstleistungen beauftragt, um die Aufrechterhaltung eines geordneten Handelsmarkts für die Stammaktien des Unternehmens zu unterstützen.

Die Marketmaking-Dienstleistungen von VLP erfolgen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Statuten der CSE und anderen geltenden Gesetzen über einen registrierten Broker, W.D. Latimer Co. Ltd. Als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen hat das Unternehmen zugestimmt, VLP 5.000 C$ pro Monat zzgl. HST für einen anfänglichen Zeitraum von drei Monaten zu zahlen. Die Vereinbarung verlängert sich nach der anfänglichen Laufzeit automatisch um jeweils einen Monat und kann jederzeit vom Unternehmen oder VLP gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP stehen in keinem Nahverhältnis und VLP hält derzeit keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Die für die Marketmaking-Dienstleistungen erforderlichen Finanzmittel und Aktien werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Die vom Unternehmen an VLP gezahlte Gebühr ist ausschließlich eine Dienstleistungsgebühr.

VLP ist eine spezialisierte Beratungsfirma in Toronto mit einem vielfältigen, auf an der CSE notierten Emittenten ausgerichteten Serviceangebot.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zur Interpretation des Abschnitts SGN-2026-008 sowie zu den hierin erwähnten visuellen mineralogischen Beobachtungen, den Ergebnissen der Gammaspektrometrie und den mit einem tragbaren XRF-Gerät ermittelten Beobachtungen, einschließlich der Interpretation, dass die kombinierten Ergebnisse der Gammaspektrometrie und die Hinweise des tragbaren XRF-Geräts auf eine Anreicherung von Nb, Y und P auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer REE- und Nb-Mineralisierung hindeuten; (ii) die Erwartungen des Unternehmens, dass die bevorstehenden Laboranalyse- und mineralogischen Ergebnisse den Charakter und den Metallgehalt des Pegmatitsystems Seigneurie weiter definieren werden, einschließlich der Identifizierung der braunen Nb-Y-P-haltigen Phase in Verbindung mit Magnetit; (iii) die Absicht des Unternehmens, die Bohrungen im Prospektionsgebiet Seigneurie fortzusetzen und die Ergebnisse von SGN-2026-008 in das geologische Modell auf Konzessionsebene zu integrieren; (iv) die vom Unternehmen geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten auf den Konzessionsgebieten; und (v) das Potenzial der Grenville Province, bedeutende Vorkommen an Niob, Seltenerdmetallen oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der Analyse- und Laborergebnisse; der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

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