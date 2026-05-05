IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations meldet Forschungszusammenarbeit von Inka Health zur Förderung der Nachweiserzeugung in der Onkologie

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations meldet Forschungszusammenarbeit von Inka Health zur Förderung der Nachweiserzeugung in der Onkologie

Vancouver, Kanada - 5. Mai 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Inka Health Corp. (Inka Health), die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, eine Forschungsvereinbarung (Vereinbarung oder Projekt oder Arbeit) mit GlaxoSmithKline LLC (GSK) aufgenommen hat. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigen Inka Health und GSK zusammenzuarbeiten, um praxisorientierte datengestützte Methoden zu entwickeln, die darauf abzielen, die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus klinischen Onkologiestudien über breitere Patientenpopulationen, geografische Gebiete und Gesundheitsumgebungen hinweg zu verbessern, um die klinischen Nachweise für die Entscheidungsfindung in der Praxis relevanter zu machen.

Im Rahmen des Projekts wird Inka Health, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Onco, ihr Know-how in fortgeschrittenen Analysen, einschließlich maschinellen Lernens und kausaler Inferenzmethoden, einbringen und mit Epidmiologie- und RWE-Experten von GSK mit dem Ziel zusammenarbeiten, einen konzeptionellen und methodischen Rahmen für die Nutzung von Daten aus der Praxis zu entwickeln, um die Übertragbarkeit klinischer Studien zu fördern. Die Arbeiten umfassen voraussichtlich eine umfassende Literaturrecherche zu Methoden der Übertragbarkeit sowie die Entwicklung eines strukturierten Bewertungsrahmens und retrospektive Tests und Validierungen unter Verwendung öffentlich zugänglicher onkologischer Datensätze und Anwendungsfälle. Das Projekt soll zudem zum Verfassen gemeinsamer wissenschaftlicher Veröffentlichungen durch Mitwirkende von Inka Health und GSK dienen.

Wir freuen uns, mit Inka Health in diesem wichtigen Bereich der Nachweiserzeugung zusammenzuarbeiten. Da sich die Nutzung von Daten aus der Praxis ständig weiterentwickelt, wächst das Interesse an Methoden, mit denen sich besser einschätzen lässt, inwieweit sich die Ergebnisse klinischer Studien auf breitere Patientengruppen und verschiedene Versorgungsumgebungen übertragen lassen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Arbeit zum laufenden wissenschaftlichen Dialog in der Onkologie beitragen und strengere Ansätze zum Verständnis der Anwendbarkeit klinischer Erkenntnisse in der Praxis fördern kann, so Rodrigo Refoios Camejo, Executive Director von RWE Science & Innovation bei GSK.

Die Initiative konzentriert sich auf eine zentrale Herausforderung in der onkologischen Forschung, nämlich die Frage, wie sich besser beurteilen lässt, ob die Ergebnisse klinischer Studien auf unterschiedliche reale Gegebenheiten übertragen werden können. So kann beispielsweise eine Behandlung, die in einer kontrollierten klinischen Studie mit einer relativ kleinen Patientengruppe positive Ergebnisse zeigt, bei breiteren Populationen in der Praxis - die sich hinsichtlich demografischer Merkmale, Gesundheitszuständen und Zugang zur medizinischen Versorgung unterscheiden - eine andere Wirksamkeit aufweisen. Durch die Verwendung von Daten aus der Praxis zur Bewertung von Faktoren, die Auswirkungen auf die Ergebnisse haben können, soll die im Rahmen der Vereinbarung erwogene Arbeit eine konsistentere und aussagekräftigere Interpretation von Studienergebnissen über geografische und bevölkerungsübergreifende Regionen hinweg unterstützen.

Aus der Sicht von Onco spiegelt diese Vereinbarung die Art hochwertiger wissenschaftlicher Arbeit wider, die unserer Meinung nach die Zukunft der Onkologieforschung mitgestalten kann. Es spricht für die Relevanz unserer Fähigkeiten bei der Nachweiserzeugung und fortschrittlichen Analysen, die wir als Teil der umfassenderen Vision für SynoGraph und Oncos integrierten Ansatz in Bezug auf Innovationen im Bereich Onkologie betrachten. Wir sind davon überzeugt, dass die im Laufe der Zeit in diesem Ökosystem entwickelten Kompetenzen dazu beitragen können, intelligentere Entwicklungswege aufzuzeigen und unser übergeordnetes Ziel zu unterstützen, die Aktivitäten zur Vorbereitung von IND-Zulassungsanträgen voranzutreiben, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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