IRW-News: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle beginnt mit einem unterirdischen Abgrenzungs-Bohrprogramm bei El Potrero

IRW-PRESS: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle beginnt mit einem unterirdischen Abgrenzungs-Bohrprogramm bei El Potrero

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 05. Mai 2026 / IRW-Press / Pinnacle Silver and Gold Corp. (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) (Pinnacle oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass die Instandsetzungsarbeiten und die Vorbereitung der Bohrstationen in den historischen Untergrund-Minen auf dem hochgradigen Gold-Silber-Projekt El Potrero in Durango, Mexiko, so weit fortgeschritten sind, dass mit dem Untertage-Abgrenzungsbohrprogramm begonnen werden kann.

Das Programm beginnt in der Pinos Cuates Mine, wo auf den beiden Ebenen der Mine zehn Bohrstationen vorbereitet wurden - drei Stationen für 21 Bohrlöcher und 409 Meter auf der oberen Ebene sowie sieben Stationen für 46 Bohrlöcher und 915 Meter auf der Hauptebene -, was insgesamt 67 Bohrlöcher und 1.324 Meter ergibt.

Während die Bohrungen bei Pinos Cuates durchgeführt werden, werden die Sanierungsarbeiten und die Vorbereitung der Bohrstationen in der Dos de Mayo Mine abgeschlossen, wo 6 Bohrstationen für 35 Bohrlöcher und 887 Meter geplant sind. In der La Dura Mine sind 4 Bohrstationen für 6 Bohrlöcher und 205 Meter vorgesehen. Das gesamte Programm umfasst derzeit 2.416 Meter in 108 Bohrlöchern der NQ-Größe, wobei im Laufe des Projekts Änderungen vorbehalten sind.

Der Start des Untertagebohrprogramms bei El Potrero ist ein wichtiger Meilenstein, da er das Projektrisiko auf dem Weg zu einer formellen Produktionsentscheidung im Laufe dieses Jahres erheblich verringern wird, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. Unsere systematische Untertage-Kanalprobenentnahme, bestehend aus fast 900 Proben, lieferte uns gute Hinweise auf die Lage und den Gehalt der Gold-Silber-Mineralisierung und ergab Einzelgehalte von bis zu 85,1 g/t Au und 520 g/t über 0,5 Meter in der oberen Ebene von Pinos Cuates. Nun werden uns die eng angeordneten Bohrungen ein besseres Bild von der Gesamtgröße, Form und dem Gehalt der mineralisierten Zonen vermitteln.

Oberflächenbohrungen sind unmittelbar im Anschluss an das Untertageprogramm geplant und sollen Lücken zwischen den Minen schließen sowie entlang des Streichens der Dos-de-Mayo-Ader und anderer mineralisierter Adern wie El Capulin und La Estrella Untersuchungen durchführen. Die kombinierten Ergebnisse werden dann zur Erstellung einer internen Ressourcenschätzung herangezogen, die wiederum zur Entwicklung eines vorläufigen Abbauplans dienen wird.

Auf der Grundlage der systematischen Kanalprobenentnahmen in den drei historischen Minen haben die Geologen von Pinnacle für jede Mine 3D-Modelle erstellt, um das Bohrprogramm zu planen. Ein Screenshot des Modells für Pinos Cuates ist in Abbildung 1 unten zu sehen. Da sich die Untertagebauten größtenteils innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Dos de Mayo Ader befinden, werden die Bohrlöcher kurz und so angelegt sein, dass sie die Ader durchschneiden und die Kontakte sowie die Mächtigkeit der Ader bestimmen. Die Bohrstationen liegen in den besser mineralisierten Bereichen im Abstand von 12,5 Metern, wobei der Abstand zunimmt, je weiter man entlang des Streichens vorrückt. An jeder Bohrstation werden mehrere Bohrlöcher in unterschiedlichen Winkeln in einem Fächermuster entlang des Neigungsverlaufs der Ader gebohrt (siehe Abbildung 1).

Die Bohrkerne werden vor Ort protokolliert und mit einer Diamantsäge geteilt, und Proben der Kernhälften werden zur Analyse an das SGS-Labor in Durango geliefert.

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Abbildung 1: 3D-Modell der Dos de Mayo Ader in der Pinos Cuates Mine mit Darstellung der Abbaustätten und der geplanten Bohrlöcher (die Farben kennzeichnen die Priorität)

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung. Die Oberflächenrechte für das Anlagen- und Bergbaugebiet befinden sich in Privatbesitz (keine Probleme mit der Gemeinde).

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potenzial für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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