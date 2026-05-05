IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper meldet Start der Errichtung von Bohrplattformen in mehreren Zielgebieten in Vorbereitung auf 15.000-Meter-Bohrprogramm

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper meldet Start der Errichtung von Bohrplattformen in mehreren Zielgebieten in Vorbereitung auf 15.000-Meter-Bohrprogramm

Vancouver, British Columbia / 5. Mai 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich bekannt zu geben, dass der Bau von Bohrplattformen bei mehreren vorrangigen Satellitenzielen auf seinem Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten von British Columbia in Vorbereitung auf ein vollständig finanziertes Explorationsprogramm 2026 begonnen hat.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, teilt mit: Wir sind sehr ermutigt, Bestätigung über den Fortschritt des Bohrplattformbaus zu erhalten, um eine systematische Bohrstrategie mit Ausrichtung auf unsere Projektstandorte Star North, Star East, Star West und Copper Creek voranzutreiben. Der Bau läutet den Start der umfangreichsten und größtmöglich koordinierten Explorationsarbeiten in der Geschichte des Projekts ein.

Das erhöhte Maß an abgestimmter Infrastrukturentwicklung ermöglicht es uns, systematisch eine Pipeline an Zielgebieten zu testen, die allesamt Schlüsselmerkmale für eine Mineralisierung vom Typ Star Main aufzeigen, fügte Herr Jones hinzu. Am wichtigsten aber versetzt uns dies in die Lage, rasch Ergebnisse in Echtzeit nachzuverfolgen und das Potenzial des Projekts Star auf Distriktebene vollständig auszuwerten, während wir auf eine erste Ressource hinarbeiten.

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Abbildung 1 - Oberflächenausbiss auf Copper Creek. Star Copper 2026.

Übergang zu einer Entdeckung in Distriktgröße

Der fast gleichzeitige Bau an vier Zielstandorten ist hauptsächlich dazu ausgelegt, effiziente und flexible Probebohrungen während der gesamten Feldsaison 2026 zu unterstützen. Jeder Bohrplattformstandort wurde auf Basis von kombinierten geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätzen strategisch ausgewählt, einschließlich übereinstimmender Anomalien der Aufladbarkeit und einer Kupfer-Gold-Geochemie des Bodens.

Diese Infrastrukturentwicklung repräsentiert einen wesentlichen Meilenstein beim Übergang des Projekts Star von einer Exploration mit einem einzigen Zielgebiet zu einer Entdeckungsstrategie in Distriktgröße und ermöglicht:

- Systematische Probebohrungen auf mehreren Zielgebieten Anfang der Saison 2026

- Schnelle Nachverfolgung der Mineralisierung zur Überprüfung eines verschachtelten Porphyrmodells

- Verbesserter Zugang zu strukturell komplexen Zonen

Highlights der Zielgebiete

Copper Creek

Der anfängliche Bohrplattformbau ist am meisten bei Copper Creek fortgeschritten, wo die Bohrungen Anfang der Saison beginnen werden, um eine frühere Mineralisierung nachzuverfolgen und die Quelle der Kupfer-Gold-Anreicherung anzusteuern. Die Bohrarbeiten im Jahr 2025 waren auf die Ortung der historischen Bohrkragen ausgerichtet, um auf die offenliegende Kupfermineralisierung abzuzielen. Nachdem dies im Jahr 2025 bestätigt wurde, besteht das Ziel dieses Jahr darin, die geophysikalische Signatur im Zusammenhang mit der Aufladbarkeit effektiv zu erproben, um die Quelle nachzuweisen. Copper Creek ist das nach Star Main höchstentwickelte Zielgebiet, was dem Unternehmen früh in der Saison eine große Zuversicht gibt, erfolgreich die Existenz eines verschachtelten Porphyrmodells auf dem Projekt Star nachzuweisen und zu erproben. Das angezielte Gebiet ist in der Einfügung in der Karte ersichtlich (siehe Abbildung 2).

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Abbildung 2 - Bohrzielgebiet - eingeblendete Einfügungen. Star Copper 2026.

Star North

Die Bohrplattformen werden gebaut, um die früheren Bohrungen zu erweitern und einen großen, gut definierten geophysikalischen und geochemischen Fußabdruck zu erproben, was Step-out-Bohrungen unterstützt, um den Umfang und die Kontinuität auszuwerten. Die nördliche Seite des Zielgebiets hat bedeutende Oberflächenaufschlüsse einer Kupferoxidmineralisierung und eine korrelierende Signatur der Aufladbarkeit gezeigt, was nachverfolgende Bohrungen zu Beginn der Saison rechtfertigt (siehe Abbildung 3).

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Abbildung 3 - Zielgebiet des Bohrprogramms. Star Copper 2026.

Star East

Bei diesem unerprobten Zielgebiet wird ein First-Pass-Bohrprogramm ermöglicht, charakterisiert durch eine ~1 km × 1 km große übereinstimmende Anomalie, die mit Star Main vergleichbar ist und eine überzeugende Entdeckungsgelegenheit darstellt. Star East ist ein Zielgebiet, das aufgrund einer mit Star Main vergleichbaren geophysikalischen Signatur vielversprechend ist, jedoch nur geringe Aufschlüsse an der Oberfläche aufweist.

Star West

Dieses Zielgebiet konzentriert sich auf Ausbisse am Hang und umfangreiche Bodenprobenahmen, die erhöhte Kupfer- und Goldwerte mit einem weiteren korrelierenden geophysikalischen Höchstwert zeigen.

Überblick über das Programm 2026

- Bis zu 15.000 Meter Bohrungen

- Ziele: Star North, Copper Creek, Star East, Star West

- 3D-IP- und MT-Messungen zur genaueren Eingrenzung tieferer Ziele

- Vollständig finanziert durch Flow-Through-Finanzierung in Höhe von mehr als 12 Mio. $

- Erste Ressource für 2026 anvisiert

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President und Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, nimmt an, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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