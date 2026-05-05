IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium gibt Vertragspartner für radiometrische Flugvermessung auf Uranprojekt Aurora in Saskatchewan bekannt

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium gibt Vertragspartner für radiometrische Flugvermessung auf Uranprojekt Aurora in Saskatchewan bekannt

Traction beauftragt Special Projects Inc. mit der Weiterentwicklung von Aurora in Richtung einer präziseren Zieldefinition

5. Mai 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich bekannt zu geben, dass Special Projects Inc. (SPI) damit beauftragt wurde, eine radiometrische Flugvermessung auf dem Uranprojekt Aurora (Aurora oder das Projekt) in der Region Athabasca Basin in Saskatchewan durchzuführen. Die Vermessung wird unter der Leitung von Cosa Resources Corp. (Cosa), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, durchgeführt. Traction besitzt eine Option auf den Erwerb einer 80-%-Beteiligung an Aurora von Cosa, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Anforderungen. Das Projekt Aurora befindet sich etwa 16 km östlich der Uranverarbeitungsanlage und der vormals produzierenden Mine Key Lake und erstreckt sich über eine vielversprechende Streichlänge von etwa 17 km entlang des südöstlichen Randes des Athabasca Basin.

SPI ist ein in Calgary ansässiger Vertragspartner für luftgestützte geophysikalische Vermessungen, der auf geophysikalische Flugvermessungen, radiometrische Untersuchungen sowie Magnetfeldvermessungen spezialisiert ist. Das radiometrische Flugvermessungssystem umfasst ein eigens entwickeltes, fokussiertes 16-Detektor-Gammaspektrometer, das eine hohe räumliche Auflösung für die Erkennung radioaktiver Signale bietet, die mit mineralisierten Felsbrocken, kleinen Ausbissen und anderen oberflächennahen Zielen in Verbindung stehen. Die geplante Untersuchung soll eine radiometrische Abdeckung im gesamten Projektgebiet von Aurora liefern und dabei helfen, radioaktive Anomalien zu identifizieren, die weitere Explorationsarbeiten rechtfertigen könnten. Angesichts des Standorts von Aurora am Rand eines Beckens, wo die Sandsteinabdeckung in Teilen des Projektgebiets als oberflächennah bis stellenweise fehlend interpretiert wird, soll die Untersuchung die Bewertung des Potenzials für oberflächennahe Uranvorkommen unterstützen und dabei helfen, Gebiete für zukünftige Bodenarbeiten zu priorisieren. Die endgültigen Untersuchungsparameter, einschließlich der geplanten Linienkilometer, des Linienabstands, des Zeitpunkts der Datenerfassung, der Flugspezifikationen und der endgültigen Ergebnisse, werden nach der Fertigstellung des Untersuchungsplans mit SPI bestätigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Untersuchungsergebnisse in bestehende geologische, geophysikalische, historische Explorations- und Fernerkundungsdatensätze integriert werden, um die Zielverfeinerung im gesamten Projektgebiet zu unterstützen.

Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction, sagte: Die Beauftragung von Special Projects ist ein bedeutsamer Schritt zur Weiterentwicklung von Aurora. Eine moderne, das gesamte Projektgebiet abdeckende Flugvermessung ist von grundlegender Bedeutung für die systematische Bewertung eines Projekts dieser Größenordnung und wir sind davon überzeugt, dass das geplante Programm jene technischen Erkenntnisse liefern wird, die erforderlich sind, um Gebiete mit Potenzial für oberflächennahe Uranvorkommen zu priorisieren. Wir freuen uns darauf, den Untersuchungsplan fertigzustellen und Aurora in Richtung bodengestützter Folgeuntersuchungen weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald die Untersuchungsarbeiten begonnen haben und die endgültigen Untersuchungsergebnisse eingetroffen sind und interpretiert wurden.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie in seinem zuletzt eingereichten technischen Bericht, der im Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Traction Uranium Corp.

Traction ist in den Bereichen Mineralexploration und -erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada tätig und verfügt unter anderem über ein Uranprojekt in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens. Wir laden Sie ein, unter https://www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Cosa Resources Corp.

Cosa Resources ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das im Norden von Saskatchewan tätig ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 237.000 Hektar in mehreren zu 100 % unternehmenseigenen und von Cosa betriebenen Joint-Venture-Projekten in der Region des Athabasca-Beckens, die allesamt noch nicht ausreichend erkundet sind und mehrheitlich innerhalb oder im Umfeld bewährter Urankorridore liegen.

Das preisgekrönte Managementteam von Cosa kann mit einer langen Erfolgsbilanz in Saskatchewan aufwarten. Im Jahr 2022 wurden Mitglieder des Teams von Cosa mit dem AME Colin Spence Award für ihre frühere Beteiligung an der Entdeckung der Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy ausgezeichnet. Neben Hurricane haben Mitarbeiter von Cosa als Teamleiter oder persönlich an der Entdeckung der Lagerstätte Gryphon von Denison mitgewirkt und hatten Schlüsselrollen bei der Gründung von NexGen und IsoEnergy.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

CEO und Direktor

(604) 425-2271

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, dienen dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basieren auf den aktuellen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse, einschließlich in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die kurz- und langfristigen Explorationspläne des Unternehmens. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass das Unternehmen die Option nicht ausübt oder keine Beteiligung am Projekt Aurora erwirbt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen sowie des Risikos, dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten höhere Kosten verursachen als vom Unternehmen dafür veranschlagt; Zugangs- und Versorgungsrisiken; operative Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einholung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; sowie Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

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