Merz: Deutschland wird bis 2035 grundlegend anders

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Reformfähigkeit Deutschlands und die Chance auf einen grundlegenden Wandel bis 2035 beschworen. "Ich bin davon überzeugt, (.) Deutschland hat die Kraft für Reformen, Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch", sagte der CDU-Vorsitzende beim CDU-Wirtschaftsrat in Berlin.

Er glaube daran, dass das Land 2035 grundlegend anders aussehen werde, sagte Merz. So würden etwa bis dahin Behördengänge und Genehmigungen digitalisiert sein, der Staat werde nicht mehr als Hindernis empfunden werden, Misstrauen werde durch Vertrauen ersetzt, Energie wieder bezahlbar und verlässlich sein. Das Deutschland des 2035 werde ein Land sein, "das wieder an sich glaubt, ein Land, das frei ist, was sicher geblieben ist und das seinen Wohlstand auch für nachfolgende Generationen erhält", sagte Merz. Das sei keine Utopie, sondern erreichbar.

Der portugiesische Ministerpräsident Luís Montenegro hatte zuvor den wirtschaftlichen Aufschwung seines Landes beschrieben. Das Haushaltsdefizit sei umgekehrt, der Exportanteil der Wirtschaft stark ausgebaut worden. Inzwischen kämen 75 Prozent des Stroms aus sicheren und verlässlichen erneuerbaren Energien. Er lud Deutschland ein, Portugal als strategischen Partner zu sehen. "Dies ist der Moment, unsere Beziehungen aufzuwerten", sagte der Regierungschef./vsr/DP/he