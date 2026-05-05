Misstrauensvotum - Rumäniens Parlament stürzt pro-europäische Regierung

Bukarest, 05. Mai (Reuters) - ⁠Das rumänische Parlament hat am Dienstag die pro-europäische Regierung von Ministerpräsident Ilie Bolojan mit einem Misstrauensvotum gestürzt. Insgesamt 281 Abgeordnete stimmten für den Antrag, erforderlich waren 233 Stimmen. Der Sturz der Regierung gefährdet die Kreditwürdigkeit des Landes, den Zugang zu EU-Fördermitteln und die Stabilität der Landeswährung. Die Finanzmärkte befürchten, dass Bukarest von seinem Ziel abrücken könnte, das größte Haushaltsdefizit ‌innerhalb der Europäischen Union abzubauen. Im Vorfeld der Abstimmung war der rumänische Leu gegenüber dem Euro auf ein Rekordtief gefallen. Rumänien muss sein Defizit weiter verringern und Reformen umsetzen, um bis August EU-Mittel von zehn Milliarden ⁠Euro abrufen zu ⁠können.

Bolojan führte seit Ende April eine Minderheitsregierung. Zuvor waren die Sozialdemokraten (PSD) als stärkste Kraft im Parlament aus der Vier-Parteien-Koalition ausgetreten und hatten sich mit der rechtsextremen Opposition zusammengetan, um das Misstrauensvotum einzubringen. Bolojan bleibt nun mit eingeschränkten Befugnissen als Übergangsregierungschef im Amt, bis das Parlament einer neuen Regierung zustimmt. Vor der Abstimmung hatte er die Abgeordneten gefragt, ob jemand sagen könne, wie es in Rumänien ab morgen weitergehen solle. PSD-Chef Sorin Grindeanu erklärte nach der ‌Abstimmung vor Journalisten, es gebe ein Leben nach dem Misstrauensvotum. Seine ‌Partei wolle die bisherige Koalition im Großen und Ganzen beibehalten.

Der gemäßigte Präsident Nicusor Dan, der den Ministerpräsidenten nominiert, wird voraussichtlich die Parteien zu Verhandlungen einladen. Er dürfte versuchen, die pro-europäische Koalition unter einem anderen Mitglied von Bolojans Liberalen oder einem Technokraten ⁠neu zu bilden. Die PSD hat wiederholt erklärt, sie würde einem solchen Bündnis unter einem neuen Regierungschef wieder beitreten. Bolojans ‌Partei schloss eine erneute Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten bislang ⁠aus, auch wenn einige hochrangige Parteimitglieder auf eine Versöhnung dringen.

"ANTI-EUROPÄISCH"

Der liberale Vize-Ministerpräsident Catalin Predoiu erklärte, seine Partei müsse sich ihre Optionen offenhalten. Der liberale Europaabgeordnete Siegfried Muresan bezeichnete das Bündnis zwischen den Linken und der rechtsextremen Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) beim Misstrauensvotum als "anti-europäisch". Die Bildung einer neuen Regierung ‌werde nun in deren Verantwortung liegen, sagte er der Nachrichtenagentur ⁠Reuters.

Vorgezogene Neuwahlen gelten als unwahrscheinlich. Die nächste reguläre Parlamentswahl ⁠steht erst 2028 an. Experten rechnen nicht mit einem solchen Schritt, den es in der jüngeren Geschichte Rumäniens noch nie gegeben hat. Ein Grund dafür sei, dass die Rechtsextremen in Umfragen derzeit führten. Die bisherige Koalition war vor zehn Monaten mit dem Ziel angetreten, den Aufstieg der extremen Rechten einzudämmen. Sie hatte begonnen, das Defizit abzubauen, und damit eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes knapp vermieden.

Das Defizit Rumäniens soll in diesem Jahr auf 6,2 Prozent der Wirtschaftsleistung sinken, nach mehr als neun Prozent im Jahr 2024. Die PSD war jedoch wiederholt mit Bolojan aneinandergeraten. Seine Sparmaßnahmen kamen bei der Wählerschaft und den Netzwerken der Partei schlecht an, während ⁠sie in Umfragen Wähler an die extreme Rechte verlor. Umfragen zufolge ist Bolojan dennoch der beliebteste Politiker der Regierungskoalition.

(Bericht von Luiza Ilie, Mitarbeit Octav Ganea Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)