Berlin, 05. ⁠Mai (Reuters) - Mütter von Kleinkindern sind wegen Sorgearbeit deutlich seltener erwerbstätig als Väter in einer vergleichbaren Familiensituation. Im vergangenen Jahr gingen 39,7 Prozent der Mütter mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer Erwerbsarbeit nach, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zum bevorstehenden Muttertag ‌am 10. Mai mitteilte. Zum Vergleich: Bei Vätern in einer vergleichbaren Lage war die Erwerbstätigenquote mit 88,7 Prozent mehr als doppelt so hoch.

Mütter von unter Dreijährigen ⁠sind dennoch etwas ⁠häufiger erwerbstätig als noch vor zehn Jahren: 2015 lag die Erwerbstätigenquote bei 36,0 Prozent. Bei den Vätern ist die Erwerbstätigenquote im selben Zeitraum nahezu unverändert geblieben: Von ihnen gingen 89,5 Prozent im Jahr 2015 einer Erwerbstätigkeit nach.

"AUSBADEN MÜSSEN DAS VOR ALLEM DIE MÜTTER"

"Diese Zahlen spiegeln die von der Forschung oft belegte ungleiche Verteilung ‌von Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen", sagte die Direktorin ‌des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI), Bettina Kohlrausch. Es lägen Vorschläge auf dem Tisch, das Elterngeld so weiterzuentwickeln, dass es Anreize für eine gleichberechtigte Aufteilung der Elternzeit setze - etwa, ⁠indem der Anteil der nicht übertragbaren Monate im Elterngeld ausgebaut wird. Die Daten zeigten ‌aber auch, dass die Betreuungssituation trotz des ⁠Rechtsanspruchs nicht ausreichend sei. In einer WSI-Studie gaben 40 Prozent der Eltern mit unter dreijährigen Kindern an, dass ihre Betreuungseinrichtung für einen oder mehrere Tage geschlossen war. 49 Prozent waren mit einer Einschränkung von Öffnungszeiten konfrontiert. "Eine derart ‌unzuverlässige Betreuungssituation erschwert Eltern die Erwerbstätigkeit", sagte ⁠Kohlrausch. "Ausbaden müssen das vor allem die ⁠Mütter."

Wenn die Kinder älter werden, werden Mütter wieder verstärkt erwerbstätig, erklärten die Statistiker. Im vergangenen Jahr arbeiteten 71,2 Prozent der Mütter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. "Bei den Vätern spielt das Alter der Kinder mit Blick auf die Erwerbstätigkeit hingegen kaum eine Rolle", hieß es. Die Erwerbstätigenquote von Vätern mit minderjährigen Kindern lag mit 91,4 Prozent nur geringfügig höher als von Männern mit Kleinkindern.

Die Daten stammen aus dem Mikrozensus, einer jährlichen Stichprobenerhebung, bei der rund ein Prozent ⁠der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Alle Angaben beruhen auf Selbstauskünften der Befragten.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)