Nebius: KI-Plattform treibt die Aktie auf ein Rekordhoch

Was bewegt die Aktie?

Nebius erreichte bei 179 Dollar ein neues Allzeithoch. Der Kurs stieg am Vortag um mehr als 14 Prozent. Seit November 2024 läuft die Aktie sehr stark.

Das Unternehmen entwickelt sich weiter. Nebius startete als Anbieter von KI-Infrastruktur und vermietete Rechenzentrumskapazität. Nun verschiebt sich das Geschäftsmodell stärker in Richtung Plattform. Nebius will nicht nur Hardware bereitstellen, sondern den Betrieb von KI-Modellen für Kunden optimieren.

Ein wichtiger Schritt ist die Übernahme von Eigen AI für rund 640 Millionen Dollar. Die Transaktion erfolgt in einer Mischung aus Cash und Aktien. Eigen AI bringt Software und Know-how ein, um KI-Modelle effizienter zu betreiben. Die Technologie soll in die Token Factory von Nebius integriert werden, also in die Plattform für KI-Inferencing.

Für Kunden zählt dabei der Output pro Dollar. Nebius kann mit derselben GPU-Hardware mehr Leistung erzielen, wenn die Token-Erzeugung schneller und effizienter läuft. Genau diese Entwicklung preist der Markt stärker ein.

Zusätzlich verbessert sich die Finanzierungslogik im Infrastrukturgeschäft. Meta leistet als Großkunde eine Anzahlung von 40 Prozent. Solche Vorauszahlungen senken das Capex-Risiko, weil Nebius neue Kapazitäten nicht vollständig selbst vorfinanzieren muss.

Nebius schreibt weiterhin Verluste. Der Kern der Geschichte bleibt aber das starke Umsatzwachstum. Der Umsatz soll innerhalb weniger Quartale von 140 Millionen Dollar auf 1,4 Milliarden Dollar steigen. Institutionelle Anleger bauen ihre Positionen entsprechend aus.

Charttechnik

Die jüngste Konsolidierung liefert ein nächstes Ziel oberhalb von 200 Dollar. Nach dem Rekordhoch kann der Kurs kurzfristig schwanken, der übergeordnete Trend bleibt aber stark.

Martins Einschätzung

Nebius bleibt einer der spannendsten KI-Infrastruktur-Werte. Die Aktie ist riskant, aber das Wachstum und die neue Plattformstrategie liefern weiter Aufwärtspotenzial.