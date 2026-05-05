NEL ASA - Ein echtes Lebenszeichen

Von Januar 2021 bis zum Frühjahr 2025 durchlebte die Nel-Aktie eine echte „Kraut und Rüben-Phase“ – inklusive eines Kursverfalls von über 30 NOK auf unter 2 NOK. Seither arbeitet das Papier an einer Stabilisierung im Bereich der 2 NOK-Marke. Ein wichtiges Argument stellt in diesem Zusammenhang die Monatskerze vom März vergangenen Jahres dar. Schließlich vollzieht sich die gesamte Kursaktivität seither innerhalb der damals gesetzten Leitplanken (siehe Chart). Hoffnung auf Besserung machen auch diverse quantitative Indikatoren. Hervorheben möchten wir das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD. Zusätzlich arbeitet auch die Relative Stärke nach Levy an einer Bodenbildung. Was aus charttechnischer Sicht aber jetzt für das entscheidende Startsignal sorgt, ist der Spurt über den Abwärtstrend seit Februar 2023 (akt. bei 2,71 NOK) in Verbindung mit dem Sprung über die Marke von 2,94 NOK. Letzteres vervollständigt eine kleine untere Umkehr. Rein rechnerisch eröffnet der diskutierte Befreiungsschlag ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 1 NOK. Per Saldo dürfte die Nel-Aktie damit mittlerweile das Schlimmste überstanden haben.

NEL ASA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NEL ASA

Quelle: LSEG, tradesignal²

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