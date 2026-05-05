Norwegian Cruise Line: Schwacher Ausblick drückt die Aktie tiefer

Was bewegt die Aktie?

Norwegian Cruise Line steigerte den bereinigten Gewinn je Aktie auf 23 Cent. Das entspricht einem Anstieg um 230 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag klar über der Markterwartung von rund 14 Cent. Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte zu. Es stieg um 18 Prozent auf 533 Millionen Dollar.

Der Umsatz enttäuschte dagegen. Mit 2,33 Milliarden Dollar verfehlte Norwegian Cruise Line die Erwartungen um rund 30 Millionen Dollar. Das wirkt besonders schwach, weil die Auslastung mit 102,5 Prozent sehr hoch lag.

Entscheidend ist der Ausblick. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,45 bis 1,79 Dollar. Der Konsens lag deutlich über zwei Dollar. Auch der Ausblick auf das zweite Quartal fällt schwächer aus. Das Unternehmen erwartet beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 632 Millionen Dollar und bleibt damit unter den Erwartungen.

Die Bilanz verschärft das Risiko. Die Verschuldung liegt bei 15,2 Milliarden Dollar, die Liquidität bei 1,6 Milliarden Dollar. Das Verhältnis der Schulden zum operativen Gewinn liegt beim 5,3-Fachen. Gleichzeitig schwächt sich die Buchungsdynamik ab, während höhere Treibstoffkosten die Marge zusätzlich drücken.

Charttechnik

Der Kurs verlor am Vortag rund neun Prozent und rutschte unter die jüngsten Unterstützungszonen. Das Chartbild hat sich damit deutlich eingetrübt. Nach dem Bruch der letzten Tiefs rückt der Bereich um 15 Dollar als nächstes Ziel auf der Unterseite in den Fokus.

Martins Einschätzung

Norwegian Cruise Line bleibt trotz niedrigem Kurs/Gewinn-Verhältnis riskant. Die Kombination aus schwachem Ausblick, hoher Verschuldung und fallendem Chart spricht gegen einen Einstieg.