Novartis schließt Werk in Wehr - 220 Arbeitsplätze fallen weg

Frankfurt, ⁠05. Mai (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis schließt seinen Produktionsstandort im baden-württembergischen Wehr. Das Werk sei nicht mehr wettbewerbsfähig und solle bis ‌voraussichtlich Ende 2028 stillgelegt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Rund 220 Arbeitsplätze ⁠fallen ⁠dadurch weg. In dem Werk werden bislang Tabletten und Kapseln für etablierte Medikamente hergestellt. Die Pläne würden nun mit den Arbeitnehmervertretern beraten. Der Stellenabbau solle ‌in enger Zusammenarbeit mit dem ‌Betriebsrat sozialverträglich gestaltet werden.

"Wir sind uns der Unsicherheit bewusst, die diese Ankündigung für unsere ⁠Kolleginnen und Kollegen am Standort Wehr mit ‌sich bringt", sagte Produktionschef ⁠Steffen Lang. Die Versorgung der Patienten mit Medikamenten sei durch die Schließung nicht beeinträchtigt. Novartis betonte zugleich, am ‌Standort Deutschland festzuhalten. ⁠Das Unternehmen verwies auf ⁠den Aufbau einer neuen Produktionsstätte für Krebstherapien in Halle in Sachsen-Anhalt. Dort investiert der Konzern 35 Millionen Euro in ein Werk, das 2027 den Betrieb aufnehmen soll.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)