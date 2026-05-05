Wien, 05. Mai (Reuters) - ⁠Die Raiffeisen Bank International (RBI) treibt die geplante Übernahme der Addiko Bank voran und rechnet in Kürze mit der Freigabe der Angebotsunterlagen. Das freiwillige Übernahmeangebot werde derzeit von der österreichischen Übernahmekommission geprüft und voraussichtlich spätestens am 19. Mai veröffentlicht, sagte RBI-Chef Johann Strobl am Dienstag in einer Telefonkonferenz.

Die RBI bietet ‌23,05 Euro je Addiko-Aktie, was das Institut mit rund 450 Millionen Euro bewertet. Voraussetzung für einen Erfolg ist eine Mindestannahmequote von 75 Prozent. Nach der Veröffentlichung laufe eine zehnwöchige ⁠Annahmefrist. "Bis Ende Juli ⁠sollten wir eine gute Vorstellung davon haben, ob wir erfolgreich sind", sagte der Manager. Der Abschluss der Transaktion werde für das vierte Quartal erwartet. Zu der höheren Konkurrenzofferte der slowenischen Nova Ljubljanska banka (NLB) von 29,00 Euro je Aktie wollte sich Strobl nicht äußern. Er betonte jedoch die hohe Transaktionssicherheit der RBI-Offerte, die für Aktionäre nach den schwierigen vergangenen Monaten wichtig sei.

Mit ‌dem Zukauf will die RBI zur viertgrößten Bank in Kroatien ‌aufsteigen und in den slowenischen Markt zurückkehren. Das Nicht-EU-Geschäft soll jedoch umgehend weitergereicht werden: Strobl bekräftigte den Plan, vier Addiko-Töchter auf dem Balkan an die serbische Alta Group zu verkaufen, der knapp 30 Prozent ⁠der Addiko-Anteile zugerechnet werden. Durch diesen Weiterverkauf sinke die Belastung der harten Kernkapitalquote von zunächst 45 ‌auf letztlich nur zehn Basispunkte. Ein Preismechanismus solle ⁠zudem die Gleichbehandlung aller Addiko-Aktionäre sicherstellen, falls die abzuspaltenden Töchter bei einer unabhängigen Bewertung teurer eingestuft würden.

Die Addiko-Führung hatte sich von der RBI-Offerte im April überrascht gezeigt, da es zuvor keinen Kontakt gegeben habe. Die in Wien ansässige Bank ging aus Teilen ‌der 2009 zerschlagenen Kärntner Hypo Alpe-Adria hervor. Seit ⁠dem Börsengang 2019 stand das Institut wegen ⁠seiner fragmentierten Aktionärsstruktur wiederholt im Visier von Investoren.

Für die RBI ist der Zukauf ein weiterer Schritt, das Wachstum abseits von Russland in den Fokus zu rücken. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine prüft die Bank einen Verkauf der dortigen Tochter, kommt dabei jedoch nicht voran. Ende März hatte die RBI bereits die Übernahme der Garanti Bank in Rumänien angekündigt, um dort in die Spitzengruppe aufzurücken. Die Integrationskosten für beide Zukäufe dürften größtenteils 2027 verbucht werden, ab 2028 sollen sie positiv zum Gewinn beitragen. Der Rumänien-Kauf werde die harte ⁠Kernkapitalquote im vierten Quartal voraussichtlich um 60 Basispunkte drücken.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)