On Semiconductor: Starke Zahlen treffen auf eine hohe Bewertung

Was bewegt die Aktie?

On Semiconductor erzielte im Quartal einen Gewinn je Aktie von 64 Cent. Das lag zwei Cent über den Erwartungen. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 1,51 Milliarden Dollar und übertraf die Erwartungen um rund 20 Millionen Dollar.

Wichtig ist die Trendwende bei den Gewinnen. Nach mehreren Quartalen mit rückläufiger Entwicklung wächst der Gewinn wieder. Auch für die kommenden drei Quartale zeigen die Erwartungen nach oben. Auf der Umsatzseite rechnet der Markt mit Wachstumsraten zwischen sechs und zehn Prozent.

Der Bereich Power Solutions war der wichtigste Treiber und wuchs um 14 Prozent. Mixed Signal entwickelte sich schwächer. Im Analogbereich sank der Umsatz um 4,6 Prozent. Gleichzeitig zeigte On Semiconductor einen starken operativen Hebel: Das Gewinnwachstum liegt wieder deutlich über dem Umsatzwachstum.

Positive Signale kamen auch aus dem KI-Rechenzentrums-Geschäft. Dort stiegen die Umsätze auf Quartalsbasis um mehr als 30 Prozent. Automotive und Industrial bleiben strukturelle Treiber. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen 1,54 bis 1,64 Milliarden Dollar Umsatz, 65 bis 77 Cent Gewinn je Aktie und eine Bruttomarge um 39 Prozent. Im ersten Quartal kaufte On Semiconductor zudem Aktien im Wert von 346 Millionen Dollar zurück.

Charttechnik

Die erste Reaktion auf die Zahlen war positiv, anschließend drehte die Aktie ins Minus. Das zeigt, dass der Markt gute operative Daten bereits weitgehend einpreist.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 32. Für die erwarteten Wachstumsraten ist das hoch. Erst ein Rückgang der Bewertung in Richtung 26 würde die Aktie fundamental deutlich interessanter machen.