Original-Research: Circus SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Circus SE - von Montega AG 05.05.2026 / 16:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Circus SE Unternehmen: Circus SE ISIN: DE000A2YN355 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 05.05.2026 Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Künstliche Intelligenz mit Geschmack - Circus als Pionier der autonomen Food-Produktion Die Circus SE ist ein technologisch führender Anbieter im Bereich der autonomen Food-Produktion, mit Fokus auf KI-gesteuerte Kochrobotik und dem Flagship-Produkt CA-1, der vollautomatisch auf 7qm bis zu 100 Mahlzeiten pro Stunde produzieren kann. Das ergänzende CA-M-System ist für den militärischen Einsatz optimiert und bietet eine höhere Kapazität sowie zusätzliche Sicherheits- und Hygienefunktionen. Beide Systeme werden durch das proprietäre Betriebssystem CircusOS gesteuert, das Produktion, Menüplanung, Wartung und Kundeninteraktion intelligent vernetzt. Circus profitiert dabei vom dynamisch wachsenden Markt für Kochroboter, der sich aufgrund seines frühen Stadiums in einer starken Wachstumsphase befindet und laut Marktforschungsinstitut Zion Market Research bis 2034 mit einer CAGR von 15,1% auf 10,24 Mrd. USD anwächst. Die strukturellen Treiber dieser Entwicklung sind vor allem der anhaltende Fachkräftemangel in der Gastronomie kombiniert mit steigenden Lohnkosten, die die Attraktivität von Automatisierung signifikant erhöhen. Circus ist in diesem Markt technologisch gut positioniert und zeichnet sich durch eine integrierte Systemlösung aus, die Robotik-Hardware und Software kombiniert. Die Partnerschaft mit dem Auftragsfertiger Celestica ermöglicht eine skalierbare, asset-light Produktion und reduziert gleichzeitig Time-to-Market sowie operative Risiken im Vergleich zu vollständig vertikal integrierten Modellen. Auf der Kundenseite verfügt Circus bereits über namhafte Referenzen, u.a. REWE (Exklusivpartnerschaft im Retail-Bereich), Mercedes, Secura, Tamoil und Meta auf der zivilen Seite sowie die Bundeswehr und die ukrainische Armee. Der bestehende Auftragsbestand umfasst laut Management mehr als 500 CA-1-Systeme, was die starke Nachfrage unterstreicht. Wir erwarten für Circus im Jahr 2026 einen deutlichen Umsatzanstieg auf 44,2 Mio. EUR, getragen durch den beginnenden Skalierungsprozess im Hardwaregeschäft sowie erste nennenswerte Softwareerlöse in der zweiten Jahreshälfte. In den Folgejahren dürfte sich das Wachstum mit steigenden Auslieferungszahlen weiter beschleunigen, sodass wir für 2028 ein Umsatzniveau von 139,9 Mio. EUR prognostizieren. Treiber dieser Entwicklung ist insbesondere der Hochlauf der CA-1-Auslieferungen, die im Zuge des Produktions-Ramp-ups auf rund 170 Einheiten in 2026 und 350 Einheiten bis 2028 ansteigen dürften. Parallel unterstellen wir einen moderaten Rückgang des durchschnittlichen CA-1-Stückpreises auf etwa 170 TEUR, was typische Skaleneffekte widerspiegelt. Ergänzend dürfte das Softwaregeschäft zunehmend an Bedeutung gewinnen und bis 2028 auf über 50 Mio. EUR Umsatz anwachsen. Darüber hinaus erwarten wir zusätzliche Impulse durch den CA-M, der perspektivisch rund 30% der Hardwareerlöse beitragen sollte und damit einen wesentlichen Diversifikations- und Wachstumstreiber darstellt. Fazit: Circus SE befindet sich aktuell in einer dynamischen Ramp-Up-Phase, konnte jedoch bereits namhafte Kunden gewinnen und verfügt über ein gut gefülltes Auftragsbuch. Das Unternehmen ist technologisch stark aufgestellt, profitiert von dem strukturellen Wachstumstreiber Fachkräftemangel und hat mit Celestica einen starken Auftragsfertiger als Lieferanten gewonnen. Sollte der Produktionshochlauf erfolgreich verlaufen und das Kundeninteresse anhalten, sehen wir Circus gut positioniert, um ab 2027 die operative Gewinnzone zu erreichen. Auf Basis dieser Faktoren nehmen wir die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 10 EUR in die Coverage auf. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=75a436ff7209c3ebbf4c4b9cedd539a7 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=73fa2ff8-4889-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2321846 05.05.2026 CET/CEST °