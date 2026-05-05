Original-Research: Circus SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Circus SE - von Montega AG

05.05.2026 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Circus SE

     Unternehmen:               Circus SE
     ISIN:                      DE000A2YN355

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.05.2026
     Kursziel:                  10,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Künstliche Intelligenz mit Geschmack - Circus als Pionier der autonomen
Food-Produktion

Die Circus SE ist ein technologisch führender Anbieter im Bereich der
autonomen Food-Produktion, mit Fokus auf KI-gesteuerte Kochrobotik und dem
Flagship-Produkt CA-1, der vollautomatisch auf 7qm bis zu 100 Mahlzeiten pro
Stunde produzieren kann. Das ergänzende CA-M-System ist für den
militärischen Einsatz optimiert und bietet eine höhere Kapazität sowie
zusätzliche Sicherheits- und Hygienefunktionen. Beide Systeme werden durch
das proprietäre Betriebssystem CircusOS gesteuert, das Produktion,
Menüplanung, Wartung und Kundeninteraktion intelligent vernetzt.

Circus profitiert dabei vom dynamisch wachsenden Markt für Kochroboter, der
sich aufgrund seines frühen Stadiums in einer starken Wachstumsphase
befindet und laut Marktforschungsinstitut Zion Market Research bis 2034 mit
einer CAGR von 15,1% auf 10,24 Mrd. USD anwächst. Die strukturellen Treiber
dieser Entwicklung sind vor allem der anhaltende Fachkräftemangel in der
Gastronomie kombiniert mit steigenden Lohnkosten, die die Attraktivität von
Automatisierung signifikant erhöhen.

Circus ist in diesem Markt technologisch gut positioniert und zeichnet sich
durch eine integrierte Systemlösung aus, die Robotik-Hardware und Software
kombiniert. Die Partnerschaft mit dem Auftragsfertiger Celestica ermöglicht
eine skalierbare, asset-light Produktion und reduziert gleichzeitig
Time-to-Market sowie operative Risiken im Vergleich zu vollständig vertikal
integrierten Modellen. Auf der Kundenseite verfügt Circus bereits über
namhafte Referenzen, u.a. REWE (Exklusivpartnerschaft im Retail-Bereich),
Mercedes, Secura, Tamoil und Meta auf der zivilen Seite sowie die Bundeswehr
und die ukrainische Armee. Der bestehende Auftragsbestand umfasst laut
Management mehr als 500 CA-1-Systeme, was die starke Nachfrage
unterstreicht.

Wir erwarten für Circus im Jahr 2026 einen deutlichen Umsatzanstieg auf 44,2
Mio. EUR, getragen durch den beginnenden Skalierungsprozess im
Hardwaregeschäft sowie erste nennenswerte Softwareerlöse in der zweiten
Jahreshälfte. In den Folgejahren dürfte sich das Wachstum mit steigenden
Auslieferungszahlen weiter beschleunigen, sodass wir für 2028 ein
Umsatzniveau von 139,9 Mio. EUR prognostizieren. Treiber dieser Entwicklung
ist insbesondere der Hochlauf der CA-1-Auslieferungen, die im Zuge des
Produktions-Ramp-ups auf rund 170 Einheiten in 2026 und 350 Einheiten bis
2028 ansteigen dürften. Parallel unterstellen wir einen moderaten Rückgang
des durchschnittlichen CA-1-Stückpreises auf etwa 170 TEUR, was typische
Skaleneffekte widerspiegelt. Ergänzend dürfte das Softwaregeschäft zunehmend
an Bedeutung gewinnen und bis 2028 auf über 50 Mio. EUR Umsatz anwachsen.
Darüber hinaus erwarten wir zusätzliche Impulse durch den CA-M, der
perspektivisch rund 30% der Hardwareerlöse beitragen sollte und damit einen
wesentlichen Diversifikations- und Wachstumstreiber darstellt.

Fazit: Circus SE befindet sich aktuell in einer dynamischen Ramp-Up-Phase,
konnte jedoch bereits namhafte Kunden gewinnen und verfügt über ein gut
gefülltes Auftragsbuch. Das Unternehmen ist technologisch stark aufgestellt,
profitiert von dem strukturellen Wachstumstreiber Fachkräftemangel und hat
mit Celestica einen starken Auftragsfertiger als Lieferanten gewonnen.
Sollte der Produktionshochlauf erfolgreich verlaufen und das Kundeninteresse
anhalten, sehen wir Circus gut positioniert, um ab 2027 die operative
Gewinnzone zu erreichen. Auf Basis dieser Faktoren nehmen wir die Aktie mit
einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 10 EUR in die Coverage auf.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=75a436ff7209c3ebbf4c4b9cedd539a7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=73fa2ff8-4889-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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