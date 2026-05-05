Original-Research: Electro Optic Systems (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Electro Optic Systems - von Montega AG 05.05.2026 / 14:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Unternehmen: Electro Optic Systems ISIN: AU000000EOS8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.05.2026 Kursziel: 16,00 AUD Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q1: Starkes Auftragsmomentum und steigende strategische Visibilität In der vergangenen Woche hat EOS ein solides operatives Update für das erste Quartal vorgelegt, das durch einen deutlichen Anstieg der Kundenzahlungen sowie ein anhaltend starkes Ordermomentum geprägt war. Steigende Kundenzahlungen bei unterproportional wachsenden Personalkosten: Während das Unternehmen auf Quartalsbasis keine Umsätze ausweist, stiegen die Zahlungseingänge von Kunden (inkl. Anzahlungen) deutlich auf 72,6 Mio. AUD (Vj.: 22,7 Mio. AUD). Dies deutet auf ein signifikant höheres Auslieferungsniveau sowie einen zunehmenden Anteil an Vorauszahlungen aus neu gewonnenen Aufträgen hin und unterstützt die kurzfristige Cash-Conversion. Auf Kostenseite stiegen die Herstellungskosten um 63,2% yoy auf 34,6 Mio. AUD und spiegeln damit die zunehmende Produktionsskalierung wider, während die Personalkosten mit +8,4% yoy auf 18,0 Mio. AUD nur moderat zulegten. Diese Entwicklung unterstreicht erste Skaleneffekte, da volumenabhängige Kosten stärker wachsen als weitgehend fixe Personalaufwendungen. In der Folge drehte der operative Cashflow auf +9,5 Mio. AUD (Q1 2025: -26,8 Mio. AUD). Der Free Cashflow blieb hingegen mit -12,1 Mio. AUD negativ, was primär auf erhöhte Investitionen (CAPEX: 8,2 Mio. AUD) sowie gestiegene Sicherheitsleistungen (Security Deposits: 13,4 Mio. AUD) zurückzuführen ist, die den operativen Mittelzufluss überkompensierten. Weiterer Anstieg des Auftragsbestands durch diversifizierten Auftragseingang: Der Auftragseingang blieb robust und führte zu einem weiteren Anstieg des Auftragsbestands von 459 Mio. AUD zum Jahresende 2025 auf 518 Mio. AUD. Treiber waren mehrere strategisch relevante Aufträge aus unterschiedlichen Regionen. Hervorzuheben ist ein Auftrag über rund 17 Mio. AUD für R400-Systeme mit 30-mm-Kanonen von einem etablierten staatlichen Kunden im Mittleren Osten, mit Auslieferungen bis 2026/27. Darüber hinaus wurde ein größerer Auftrag über 59 Mio. AUD für das Slinger-Drohnenabwehrsystem von einem bedeutenden Verteidigungsunternehmen der Region gewonnen, dessen Auslieferung für 2026 geplant ist. Zudem konnte EOS seine Präsenz im US-Markt weiter ausbauen und zwei Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 17 Mio. AUD sichern, darunter Systeme für Anforderungen der U.S. Army sowie Drohnenabwehrlösungen für den Northrop Grumman Agnostic Gun Truck. Parallel dazu berichtet das Unternehmen über fortgeschrittene Gespräche mit mehreren potenziellen Kunden im Bereich High Energy Laser Weapons. Auch wenn bislang keine weiteren Vertragsabschlüsse vermeldet wurden, werten wir diese Gespräche als wichtigen Frühindikator für künftige Auftragseingänge und als potenziellen Meilenstein für den Hochlauf des Lasersegments. Fazit: Insgesamt bestätigt das Q1-Update unsere Investment-These. EOS tritt in eine Phase zunehmender Auftragsdynamik, verbesserter Cash-Generierung und wachsender strategischer Relevanz in den schnell wachsenden Märkten für Drohnenabwehr- und Laserwaffensysteme ein. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16,00 AUD je Aktie. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3df7c605ee4eb55f82c9ed7bd452d615 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ed9bc351-487e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2321780 05.05.2026 CET/CEST °