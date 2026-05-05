Original-Research: Electro Optic Systems (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems - von Montega AG

05.05.2026 / 14:48 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems

     Unternehmen:               Electro Optic Systems
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.05.2026
     Kursziel:                  16,00 AUD
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1: Starkes Auftragsmomentum und steigende strategische Visibilität

In der vergangenen Woche hat EOS ein solides operatives Update für das erste
Quartal vorgelegt, das durch einen deutlichen Anstieg der Kundenzahlungen
sowie ein anhaltend starkes Ordermomentum geprägt war.

Steigende Kundenzahlungen bei unterproportional wachsenden Personalkosten:
Während das Unternehmen auf Quartalsbasis keine Umsätze ausweist, stiegen
die Zahlungseingänge von Kunden (inkl. Anzahlungen) deutlich auf 72,6 Mio.
AUD (Vj.: 22,7 Mio. AUD). Dies deutet auf ein signifikant höheres
Auslieferungsniveau sowie einen zunehmenden Anteil an Vorauszahlungen aus
neu gewonnenen Aufträgen hin und unterstützt die kurzfristige
Cash-Conversion.

Auf Kostenseite stiegen die Herstellungskosten um 63,2% yoy auf 34,6 Mio.
AUD und spiegeln damit die zunehmende Produktionsskalierung wider, während
die Personalkosten mit +8,4% yoy auf 18,0 Mio. AUD nur moderat zulegten.
Diese Entwicklung unterstreicht erste Skaleneffekte, da volumenabhängige
Kosten stärker wachsen als weitgehend fixe Personalaufwendungen. In der
Folge drehte der operative Cashflow auf +9,5 Mio. AUD (Q1 2025: -26,8 Mio.
AUD). Der Free Cashflow blieb hingegen mit -12,1 Mio. AUD negativ, was
primär auf erhöhte Investitionen (CAPEX: 8,2 Mio. AUD) sowie gestiegene
Sicherheitsleistungen (Security Deposits: 13,4 Mio. AUD) zurückzuführen ist,
die den operativen Mittelzufluss überkompensierten.

Weiterer Anstieg des Auftragsbestands durch diversifizierten
Auftragseingang: Der Auftragseingang blieb robust und führte zu einem
weiteren Anstieg des Auftragsbestands von 459 Mio. AUD zum Jahresende 2025
auf 518 Mio. AUD. Treiber waren mehrere strategisch relevante Aufträge aus
unterschiedlichen Regionen. Hervorzuheben ist ein Auftrag über rund 17 Mio.
AUD für R400-Systeme mit 30-mm-Kanonen von einem etablierten staatlichen
Kunden im Mittleren Osten, mit Auslieferungen bis 2026/27. Darüber hinaus
wurde ein größerer Auftrag über 59 Mio. AUD für das
Slinger-Drohnenabwehrsystem von einem bedeutenden Verteidigungsunternehmen
der Region gewonnen, dessen Auslieferung für 2026 geplant ist.

Zudem konnte EOS seine Präsenz im US-Markt weiter ausbauen und zwei Aufträge
mit einem Gesamtvolumen von rund 17 Mio. AUD sichern, darunter Systeme für
Anforderungen der U.S. Army sowie Drohnenabwehrlösungen für den Northrop
Grumman Agnostic Gun Truck. Parallel dazu berichtet das Unternehmen über
fortgeschrittene Gespräche mit mehreren potenziellen Kunden im Bereich High
Energy Laser Weapons. Auch wenn bislang keine weiteren Vertragsabschlüsse
vermeldet wurden, werten wir diese Gespräche als wichtigen Frühindikator für
künftige Auftragseingänge und als potenziellen Meilenstein für den Hochlauf
des Lasersegments.

Fazit: Insgesamt bestätigt das Q1-Update unsere Investment-These. EOS tritt
in eine Phase zunehmender Auftragsdynamik, verbesserter Cash-Generierung und
wachsender strategischer Relevanz in den schnell wachsenden Märkten für
Drohnenabwehr- und Laserwaffensysteme ein. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 16,00 AUD je Aktie.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3df7c605ee4eb55f82c9ed7bd452d615

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ed9bc351-487e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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