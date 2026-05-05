Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

05.05.2026 / 11:57 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG

     Company Name:                MPH Health Care AG
     ISIN:                        DE000A289V03

     Reason for the research:     2025 prelims
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        05.05.2026
     Target price:                EUR37
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG
(ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00.

Zusammenfassung:
Wie erwartet wurden die vorläufigen Ergebnisse von MPH für GJ25 maßgeblich
durch die einmalige Abschreibung der Beteiligung an CR Energy geprägt,
nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr den Betrieb eingestellt und
Insolvenz angemeldet hatte. Das Geschäft der M1 Kliniken AG läuft jedoch
weiterhin gut. Der Lifestyle- und Beauty-Spezialist meldete starke
vorläufige Ergebnisse für 2025 mit einem EBIT-Wachstum von 29% J/J auf EUR35
Mio. Diese Entwicklung wurde durch den Umsatz im Beauty-Segment gestützt,
der erstmals die EUR100-Mio.-Marke überschritt. Die Aussichten auf eine
anhaltende Dynamik sind ausgezeichnet, und die Equity-Story von M1 wurde
durch die erfolgreiche Veräußerung von Haemato weiter gestärkt. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR37 bei (Aufwärtspotenzial:
75%).

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health
Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 37.00 price target.

Abstract:
As expected, MPH's 2025 prelims were largely shaped by the one-time
write-down of the CR Energy stake, after the company shut down operations
and filed for insolvency last year. However, business at M1 Kliniken AG
continues to be good. The lifestyle & beauty specialist reported a strong
set of preliminary 2025 results showing 29% Y/Y EBIT growth to EUR35m. This
performance was underpinned by Beauty segment sales that topped EUR100m for
the first time. Prospects for continued growth look excellent, and M1's
equity story has been sharpened by the successful Haemato disposal. We stick
to our Buy rating and EUR37 TP (upside: 75%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1abdddc3721dac90cdb83b99121ab54e

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=c65237ee-4867-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2321456 05.05.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
MPH Health Care

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen