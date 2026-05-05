Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

^ Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research GmbH 05.05.2026 / 11:57 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG Company Name: MPH Health Care AG ISIN: DE000A289V03 Reason for the research: 2025 prelims Recommendation: Kaufen from: 05.05.2026 Target price: EUR37 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00. Zusammenfassung: Wie erwartet wurden die vorläufigen Ergebnisse von MPH für GJ25 maßgeblich durch die einmalige Abschreibung der Beteiligung an CR Energy geprägt, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr den Betrieb eingestellt und Insolvenz angemeldet hatte. Das Geschäft der M1 Kliniken AG läuft jedoch weiterhin gut. Der Lifestyle- und Beauty-Spezialist meldete starke vorläufige Ergebnisse für 2025 mit einem EBIT-Wachstum von 29% J/J auf EUR35 Mio. Diese Entwicklung wurde durch den Umsatz im Beauty-Segment gestützt, der erstmals die EUR100-Mio.-Marke überschritt. Die Aussichten auf eine anhaltende Dynamik sind ausgezeichnet, und die Equity-Story von M1 wurde durch die erfolgreiche Veräußerung von Haemato weiter gestärkt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR37 bei (Aufwärtspotenzial: 75%). First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 37.00 price target. Abstract: As expected, MPH's 2025 prelims were largely shaped by the one-time write-down of the CR Energy stake, after the company shut down operations and filed for insolvency last year. However, business at M1 Kliniken AG continues to be good. The lifestyle & beauty specialist reported a strong set of preliminary 2025 results showing 29% Y/Y EBIT growth to EUR35m. This performance was underpinned by Beauty segment sales that topped EUR100m for the first time. Prospects for continued growth look excellent, and M1's equity story has been sharpened by the successful Haemato disposal. We stick to our Buy rating and EUR37 TP (upside: 75%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1abdddc3721dac90cdb83b99121ab54e Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=c65237ee-4867-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2321456 05.05.2026 CET/CEST °