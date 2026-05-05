OTS: Drees & Sommer SE / Drees & Sommer verzeichnet 2025 Zuwächse bei Umsatz ...

Drees & Sommer verzeichnet 2025 Zuwächse bei Umsatz und Gewinn (FOTO) Stuttgart (ots) - Eine hohe Planungsunsicherheit kennzeichnete das Geschäftsjahr 2025. Geopolitische Spannungen, volatile Märkte und eine spürbare Investitionszurückhaltung belasteten auch die Bau - und Immobilienwirtschaft. Dennoch erzielte das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart erstmals einen Umsatz von über einer Milliarde Euro sowie ein operatives Ergebnis von 117,5 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr - 964,2 Millionen Euro Umsatz und 114,6 Millionen Euro operatives Ergebnis - stieg der Umsatz um 5,5 Prozent, das operative Ergebnis um rund 2,5 Prozent. Diese Entwicklung hat sich über mehrere Jahre aufgebaut: 2023 lag der Umsatz bei 900 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei 102,7 Millionen Euro. Viele Kunden begleitet das Unternehmen seit Jahren, manche seit Jahrzehnten - so entstehen Partnerschaften, die auch in einem schwierigen Marktumfeld tragen. "Wir haben früh in Bereiche investiert, die heute stark nachgefragt sind - Infrastruktur, Industrie und internationale Märkte. Dass wir in einem Jahr mit spürbarer Investitionszurückhaltung gewachsen sind, bestätigt diesen Kurs. Gleichzeitig schafft unser Ergebnis die Grundlage, weiterhin gezielt in innovative Lösungen und Zukunftstechnologien für unsere Kunden zu investieren", sagt Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands. Infrastruktur: Umsetzung entscheidet Der Druck auf die Infrastruktur ist hoch: Jede dritte Brücke gilt als sanierungsbedürftig, Schulen, Straßen und Schienen warten auf Erneuerung. Das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro setzt ein wichtiges Signal - in der Praxis bremsen jedoch fehlende Priorisierung, Planungsengpässe und begrenzte Umsetzungskapazitäten viele Vorhaben. "Häufig mangelt es an Klarheit darüber, was zuerst angegangen werden muss. Hier schafft unser strategisches Erhaltungsmanagement nachvollziehbare Prioritäten", sagt Steffen Szeidl. Angesichts des Sanierungsstaus reichen öffentliche Mittel allein vielerorts aber nicht aus. Öffentlich-private Partnerschaften gewinnen daher an Bedeutung. "Richtig und transparent strukturiert können sie privates Kapital mobilisieren, Planungssicherheit schaffen und Projekte beschleunigen", so Steffen Szeidl. Wie infrastrukturelle Großprojekte in der Praxis gelingen, zeigt das Terminal 3 am Flughafen Frankfurt. Im April 2026 nahm es planmäßig den Betrieb auf. Drees & Sommer begleitete das Projekt über fast zwei Jahrzehnte und verantwortete Projektmanagement, Construction Management sowie die Mieterkoordination aus einer Hand. Real Estate: Handlungsfähig trotz Kostendruck Steigende Material- und Handwerkerkosten, fehlende Fachkräfte und wachsende Nachhaltigkeitsanforderungen erschweren Investitionsentscheidungen im Immobilienmarkt. Im Wohnungsbau stehen Projekte still, weil viele Prozesse zu aufwendig und zu teuer sind. Drees & Sommer setzt hier auf serielles Bauen: als modulare, skalierbare Antwort, die hohe Qualität auf die Baustelle bringt, ohne die Kosten weiter zu treiben - insbesondere bei klimagerechten Bestandsprojekten. Industrie: Kompetenz, die auf Gebäude übergeht Erfahrungen aus der Industrie in Automatisierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz überträgt Drees & Sommer gezielt auf Gebäude und Quartiere. Ein Beispiel ist die strategische Partnerschaft mit Neura Robotics. "Wir bringen unsere Kompetenz in Sensorized Environment und digitalen Zwillingen ein, Neura Robotics ergänzt diese um kognitive Robotik und Schnittstellenkompetenz. Wir wollen Immobilien als lernende, interaktive Systeme gestalten, die in Echtzeit mit Menschen und Robotern zusammenarbeiten. Erste Pilotprojekte erproben diesen Ansatz bereits im laufenden Gebäudebetrieb", erklärt Drees & Sommer-Vorstand Dierk Mutschler. Neue Technologien früh erkennen, testen und skalieren - dafür bündelt Drees & Sommer seine Aktivitäten in der Einheit The Bau Ventures. The Bau Ventures verbindet Venture Building und Frühphasen-Investments: Einerseits entwickelt das Team eigene Geschäftsideen und begleitet Gründungen als Venture Studio, andererseits investiert es gezielt in junge Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche. Ziel ist es, neue Lösungen gemeinsam mit Partnern früh in die Praxis zu bringen und skalierbar zu machen - mit messbarem Nutzen für Kosten, Erlöse oder Nachhaltigkeit. Wasser und Sicherheit: Zukunftsfelder mit hohem Bedarf 2025 hat Drees & Sommer zwei strategische Unternehmensinitiativen vorangetrieben. Sie verdeutlichen, wie eng wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, funktionierende Infrastrukturen und gesellschaftliche Stabilität zusammenhängen: Rekordtrockenheit und Starkregen bringen den Wasserhaushalt ganzer Regionen aus dem Gleichgewicht und damit einen Produktionsfaktor unter Druck, der zunehmend zur Standortfrage wird. "Mit unserer Wasserinitiative bündeln wir Expertise in resilienten Wasserinfrastrukturen, urbanem Regenwassermanagement und industrieller Wassertechnologie - von der Schwammstadt bis zum geschlossenen Wasserkreislauf in der Produktion", so Dierk Mutschler. Im Bereich Security and Defense hat das Unternehmen die zweite Initiative gestartet und berät öffentliche und private Auftraggeber bei Bauvorhaben, in denen zivile, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Anforderungen zusammenkommen. International dort präsent, wo Kunden es erwarten Drees & Sommer ist präsent, wo Kunden Unterstützung brauchen - das ist die Logik hinter der internationalen Expansion. In den USA erschließt seit Januar 2025 die Integration von VVA Projects wachstumsstarke Märkte wie Life Sciences, Halbleiter und Data Center. Im Vereinigten Königreich stärkt seit März 2025 der Zusammenschluss mit RSP Consulting Engineers die Kompetenz des Unternehmens in Finanzwirtschaft und Rechenzentren. Menschen machen den Unterschied Über 6.500 Mitarbeitende arbeiten bei Drees & Sommer an mehr als 80 Standorten weltweit in rund 7.000 Projekten. "Umsetzungsstärke entsteht nicht allein durch Strukturen, sondern durch Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ihr Einsatz ist der Grund, warum wir in einem schwierigen Jahr gewachsen sind - dafür sind wir aufrichtig dankbar", sagt Marc Schömbs, Mitglied des Vorstands. Das Umfeld bleibt anspruchsvoll. Geopolitische Spannungen, angespannte Projektfinanzierungen und Insolvenzen prägen weiterhin den Markt. Drees & Sommer will seinen stabilen positiven Kurs mit einem breit aufgestellten Portfolio und gestärkter internationaler Präsenz fortsetzen. Video-Statements zum Jahresergebnis: Statement des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Johannes Fritz (https://www.youtube.com/watch?v=MFne5AuY9-M) Statement des CEOs Steffen Szeidl (https://www.youtube.com/watch?v=_vBkfpob328) Statement des Vorstands Dierk Mutschler (https://www.youtube.com/watch?v=GwSlbHyvgBE) Statement des Vorstands Marc Schömbs (https://www.youtube.com/watch?v=Xwic7diOkio) Pressekontakt: mailto:presse@dreso.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/6268820 OTS: Drees & Sommer SE