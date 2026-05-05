Was bewegt die Aktie?

Palantir erzielte im Quartal einen Gewinn je Aktie von 33 Cent. Das lag fünf Cent über den Erwartungen. Der Umsatz übertraf die Erwartungen um fast 100 Millionen Dollar. Das Gewinnwachstum lag bei 150 Prozent, das Umsatzwachstum bei 85 Prozent.

Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt das US-Geschäft. Von 1,63 Milliarden Dollar Umsatz kamen 1,28 Milliarden Dollar aus den USA. Dort stieg der Umsatz um 104 Prozent. Besonders stark wuchs US Commercial mit einem Plus von 133 Prozent auf 595 Millionen Dollar. Das US-Regierungsgeschäft legte um 84 Prozent auf 687 Millionen Dollar zu.

Diese Verschiebung ist wichtig. Palantir wird breiter aufgestellt, weil das Geschäft mit Unternehmen schneller wächst und sich dem Regierungsbereich annähert. Gleichzeitig bleibt die Dealdynamik hoch. Palantir gewann mehr als 200 neue Verträge mit einem Volumen von mehr als einer Million Dollar. Mehr als 70 Deals lagen über fünf Millionen Dollar, 47 Verträge über zehn Millionen Dollar.

Die Rule of 40 liegt bei rund 145. Diese Kennzahl kombiniert Wachstum und Marge. Palantir spielt damit in einer eigenen Liga unter den Softwarewerten. Das Unternehmen hob die Umsatz- und Gewinnerwartungen an und erwartet in jedem Quartal GAAP-Profitabilität.

Charttechnik

Der Kurs dürfte im niedrigen 140-Dollar-Bereich starten. Ein Ausbruch über 150 Dollar wäre das nächste wichtige Signal. Dann ergibt sich aus der möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ein Zielbereich zwischen 175 und 180 Dollar. Ein Rücksetzer in Richtung 130 Dollar bleibt ein mögliches Einstiegsniveau.

Martins Einschätzung

Palantir liefert operativ sehr starke Zahlen. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von mehr als 100 bleibt aber der zentrale Bremsfaktor. Für ein klares charttechnisches Signal muss die Aktie den Abwärtstrend auf Wochenbasis verlassen.