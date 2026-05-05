Palantir stark, ON Semi solide, Nebius im Höhenflug

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Palantir Technologies: Wachstum auf neuem Niveau

Palantir liefert erneut beeindruckende Zahlen – doch was steckt wirklich hinter der Dynamik? Und wie nachhaltig ist das Tempo im aktuellen AI-Umfeld?

ON Semiconductor: Stabil, aber mit Einschränkungen

Die Zahlen sind solide, der Ausblick ebenfalls – trotzdem reagiert die Aktie verhalten. Welche Faktoren den Markt aktuell bremsen, schauen wir uns genau an.

Nebius: Der nächste Schritt der AI-Story

Nebius sorgt weiter für Aufmerksamkeit. Doch hinter dem starken Momentum steckt mehr als nur Nachfrage – wir beleuchten die strategische Entwicklung und was jetzt entscheidend wird.