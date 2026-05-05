Märkte heute

Palantir stark, ON Semi solide, Nebius im Höhenflug

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Secunet Security Networks, CTS Eventim, Deutsche Post, Fresenius Medical Care, Norwegian Cruise Line, Berkshire Hathaway, Amazon, Duolingo, On Semiconductor, Palantir Technologies, Nebius.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Palantir Technologies: Wachstum auf neuem Niveau

Palantir liefert erneut beeindruckende Zahlen – doch was steckt wirklich hinter der Dynamik? Und wie nachhaltig ist das Tempo im aktuellen AI-Umfeld?

ON Semiconductor: Stabil, aber mit Einschränkungen

Die Zahlen sind solide, der Ausblick ebenfalls – trotzdem reagiert die Aktie verhalten. Welche Faktoren den Markt aktuell bremsen, schauen wir uns genau an.

Nebius: Der nächste Schritt der AI-Story

Nebius sorgt weiter für Aufmerksamkeit. Doch hinter dem starken Momentum steckt mehr als nur Nachfrage – wir beleuchten die strategische Entwicklung und was jetzt entscheidend wird.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
adidas
Meta
Lufthansa
Alphabet C
Coinbase
Salesforce
PepsiCo
PVA TePla
Zscaler
PHILIP MORRIS
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Novo weckt Fantasie – Apple mit Rekord-Ausblickgestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista
Eine Rakete beim Abflug.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen