Palantir stark, ON Semi solide, Nebius im Höhenflug
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Secunet Security Networks, CTS Eventim, Deutsche Post, Fresenius Medical Care, Norwegian Cruise Line, Berkshire Hathaway, Amazon, Duolingo, On Semiconductor, Palantir Technologies, Nebius.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Palantir Technologies: Wachstum auf neuem Niveau
Palantir liefert erneut beeindruckende Zahlen – doch was steckt wirklich hinter der Dynamik? Und wie nachhaltig ist das Tempo im aktuellen AI-Umfeld?
ON Semiconductor: Stabil, aber mit Einschränkungen
Die Zahlen sind solide, der Ausblick ebenfalls – trotzdem reagiert die Aktie verhalten. Welche Faktoren den Markt aktuell bremsen, schauen wir uns genau an.
Nebius: Der nächste Schritt der AI-Story
Nebius sorgt weiter für Aufmerksamkeit. Doch hinter dem starken Momentum steckt mehr als nur Nachfrage – wir beleuchten die strategische Entwicklung und was jetzt entscheidend wird.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–