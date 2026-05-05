Quartalszahlen

Palantir weist 85 Prozent höhere Umsatzerlöse aus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
RüstungKI
Artikel teilen:
Firmenlogo
Firmenlogo · Quelle: Sundry Photography/Shutterstock.com

Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal erneut rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar (rund 1,37 Mrd Euro) und hob seine Prognose für das gesamte Jahr an.

Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werden.

Hohe Nachfrage in USA

Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,28 Milliarden Dollar gut doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 84 Prozent auf 687 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 133 Prozent auf 595 Millionen Dollar.

Palantir-Chef Alex Karp sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Nachfrage in den USA sei aktuell so groß, dass die Firma nicht hinterherkomme.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Aktienkurs auf Rekord
Alphabet wächst stärker als erwartet30. Apr. · dpa-AFX
Alphabet wächst stärker als erwartet
Sicherheitsbedenken
Bundeswehr erteilt Palantir eine Absage28. Apr. · dpa-AFX
Firmenlogo
Googles Mutterkonzern
Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu30. Apr. · dpa-AFX
Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu
Konzern will Ebay kaufen
Gamestop setzt zu 56-Milliarden-Dollar-Übernahme angestern, 13:56 Uhr · dpa-AFX
Eine Gamestop-Filiale ist zu sehen.
Chiphersteller plant Börsengang
Nvidia-Rivale Cerebras bietet Aktien für 115 bis 125 Dollar angestern, 10:58 Uhr · Reuters
Nvidia-Rivale Cerebras bietet Aktien für 115 bis 125 Dollar an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen