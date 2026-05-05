Paypal liefert starke Zahlen - Aktie knickt trotzdem ein

Dank robuster Konsumausgaben wohlhabender Haushalte hat der Bezahldienst Paypal im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Umsatz stieg ‌um sieben Prozent auf 8,35 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der bereinigte ⁠Gewinn ⁠lag mit 1,34 Dollar je Aktie ebenfalls über den Schätzungen. Das gesamte Zahlungsvolumen kletterte währungsbereinigt um acht Prozent auf rund 464 Milliarden Dollar.

Für den neuen Konzernchef Enrique Lores, der am Dienstag erstmals die Zahlen präsentierte, ist dies ⁠ein wichtiger Erfolg. Er will den Konzern, ‌der unter starkem Konkurrenzdruck ⁠von Tech-Firmen wie Apple und Google steht, mit einer neuen Strategie auf Kurs bringen. Dazu sollen in den kommenden Jahren ‌rund 1,5 ⁠Milliarden Dollar eingespart und in ⁠neues Wachstum reinvestiert werden.

Die Zahlungsnetzwerke Visa, Mastercard und American Express hatten zuletzt starke Quartalsergebnisse veröffentlicht, die trotz des wirtschaftlichen Drucks auf einen anhaltenden Konsumtrend hindeuteten.

Trotz der starken Zahlen sackte die Aktie im vorbörslichen Handel in den USA ab. Zuletzt verlor das Papier 9,5 Prozent. Nach einem Boom von Bezahldiensten in den Pandemie-Jahren geriet der Aktienkurs immer stärker unter Druck. In der Spitze hatte eine Paypal-Aktie über 300 Dollar gekostet - bis heute sind rund 85 Prozent dieses Werts verloren gegangen.

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