Positive Tendenzen an den globalen Aktienmärkten
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstagmorgen leicht fester. Der DAX startet mit moderaten Aufschlägen in den Handel und stabilisiert sich damit nach dem schwachen Wochenauftakt. Auch der Euro Stoxx 50 legt zu. In den USA präsentieren sich die großen Indizes vorbörslich ebenfalls im Plus, mit leichten Zugewinnen bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel höher.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht weiterhin die angespannte Lage im Nahen Osten. Der andauernde Konflikt rund um die Straße von Hormus hält die Energiemärkte in Atem. Zwar gaben die Ölpreise zuletzt leicht nach, verbleiben aber auf erhöhtem Niveau – ein Belastungsfaktor für Inflationserwartungen und Konjunktur.
Zusätzlich rücken heute mehrere Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus, darunter der ISM‑Index für den Dienstleistungssektor sowie Zahlen zum Immobilienmarkt. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die Widerstandskraft der US‑Wirtschaft in einem zunehmend unsicheren Umfeld.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Fresenius Medical Care zeigt sich nach der Zahlenvorlage schwächer. Die Aktie gibt im frühen Handel moderat nach, nachdem der Dialysespezialist für das erste Quartal einen spürbaren Gewinnrückgang gemeldet hat. Steigende Kosten sowie belastende Währungseffekte wirkten dämpfend, obwohl sich der Umsatz weitgehend stabil entwickelte. Besonders der ausbleibende Rückenwind durch einen starken US‑Dollar gegenüber dem Vorjahr macht sich nun negativ bemerkbar und belastet die Ergebnissituation.
Vergleichsweise robust präsentiert sich dagegen Fraport. Nach Vorlage der Quartalszahlen zeigt sich die Aktie zwar schwankungsanfällig, insgesamt jedoch stabilisiert. Operativ profitierte der Flughafenbetreiber von wachsenden Passagierzahlen auf internationalen Strecken, auch wenn höhere Abschreibungen das Konzernergebnis belasteten. Dass Fraport trotz geopolitischer Unsicherheiten an seiner Jahresprognose festhält, verschafft dem Titel am Markt spürbaren Rückhalt.
Die HSBC‑Aktie reagiert nach Zahlen schwächer. Belastend wirken höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, die den leicht rückläufigen Vorsteuergewinn erklärten. Zwar legten die Erträge zu, sie reichten jedoch nicht aus, um den Effekt der gestiegenen Risikovorsorge vollständig zu kompensieren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN10BY
|78,4
|99,947575 EUR
|2,27
|Open End
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
|Bull
|UG9RMM
|0,40
|2,751011 EUR
|7,93
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN636A
|20,74
|22124,282154 Punkte
|12,20
|Open End
|Gold
|Bull
|UN6FB6
|10,11
|4443,222648 USD
|39,94
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WHZ
|9,11
|23295,980082 Punkte
|29,65
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens AG
|Call
|UG9ZCW
|0,69
|300,00 EUR
|9,16
|16.09.2026
|Catpillar Inc.
|Call
|UN0MZK
|15,81
|850,00 USD
|3,08
|16.06.2027
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UN7KKP
|2,00
|380,00 USD
|8,83
|15.07.2026
|Micron Technology, Inc.
|Call
|UN30KX
|16,01
|600,00 USD
|2,06
|16.06.2027
|Allianz SE
|Call
|UN4RB6
|0,57
|410,00 EUR
|14,5
|15.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Amazon.com Inc.
|Long
|HD2RW3
|14,73
|136,068453 USD
|2
|Open End
|DAX®
|Long
|UG9VDL
|1,31
|22395,038566 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UN7AWM
|3,15
|23194,790948 Punkte
|30
|Open End
|Dutsche Telekom AG
|Long
|UG44GV
|4,38
|18,010603 EUR
|3
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UN3KXE
|19,75
|432,444025 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2026; 10:15 Uhr;
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