Positive Tendenzen an den globalen Aktienmärkten

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstagmorgen leicht fester. Der DAX startet mit moderaten Aufschlägen in den Handel und stabilisiert sich damit nach dem schwachen Wochenauftakt. Auch der Euro Stoxx 50 legt zu. In den USA präsentieren sich die großen Indizes vorbörslich ebenfalls im Plus, mit leichten Zugewinnen bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel höher.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht weiterhin die angespannte Lage im Nahen Osten. Der andauernde Konflikt rund um die Straße von Hormus hält die Energiemärkte in Atem. Zwar gaben die Ölpreise zuletzt leicht nach, verbleiben aber auf erhöhtem Niveau – ein Belastungsfaktor für Inflationserwartungen und Konjunktur.

Zusätzlich rücken heute mehrere Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus, darunter der ISM‑Index für den Dienstleistungssektor sowie Zahlen zum Immobilienmarkt. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die Widerstandskraft der US‑Wirtschaft in einem zunehmend unsicheren Umfeld.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Fresenius Medical Care zeigt sich nach der Zahlenvorlage schwächer. Die Aktie gibt im frühen Handel moderat nach, nachdem der Dialysespezialist für das erste Quartal einen spürbaren Gewinnrückgang gemeldet hat. Steigende Kosten sowie belastende Währungseffekte wirkten dämpfend, obwohl sich der Umsatz weitgehend stabil entwickelte. Besonders der ausbleibende Rückenwind durch einen starken US‑Dollar gegenüber dem Vorjahr macht sich nun negativ bemerkbar und belastet die Ergebnissituation.

Vergleichsweise robust präsentiert sich dagegen Fraport. Nach Vorlage der Quartalszahlen zeigt sich die Aktie zwar schwankungsanfällig, insgesamt jedoch stabilisiert. Operativ profitierte der Flughafenbetreiber von wachsenden Passagierzahlen auf internationalen Strecken, auch wenn höhere Abschreibungen das Konzernergebnis belasteten. Dass Fraport trotz geopolitischer Unsicherheiten an seiner Jahresprognose festhält, verschafft dem Titel am Markt spürbaren Rückhalt.

Die HSBC‑Aktie reagiert nach Zahlen schwächer. Belastend wirken höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, die den leicht rückläufigen Vorsteuergewinn erklärten. Zwar legten die Erträge zu, sie reichten jedoch nicht aus, um den Effekt der gestiegenen Risikovorsorge vollständig zu kompensieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Siemens Energy AG Bull UN10BY 78,4 99,947575 EUR 2,27 Open End Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Bull UG9RMM 0,40 2,751011 EUR 7,93 Open End X-DAX® Bull UN636A 20,74 22124,282154 Punkte 12,20 Open End Gold Bull UN6FB6 10,11 4443,222648 USD 39,94 Open End DAX® Bull UN6WHZ 9,11 23295,980082 Punkte 29,65 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens AG Call UG9ZCW 0,69 300,00 EUR 9,16 16.09.2026 Catpillar Inc. Call UN0MZK 15,81 850,00 USD 3,08 16.06.2027 Alphabet Inc. Class C Call UN7KKP 2,00 380,00 USD 8,83 15.07.2026 Micron Technology, Inc. Call UN30KX 16,01 600,00 USD 2,06 16.06.2027 Allianz SE Call UN4RB6 0,57 410,00 EUR 14,5 15.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Amazon.com Inc. Long HD2RW3 14,73 136,068453 USD 2 Open End DAX® Long UG9VDL 1,31 22395,038566 Punkte 15 Open End DAX® Long UN7AWM 3,15 23194,790948 Punkte 30 Open End Dutsche Telekom AG Long UG44GV 4,38 18,010603 EUR 3 Open End Micron Technology, Inc. Long UN3KXE 19,75 432,444025 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.05.2026; 10:15 Uhr;

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