Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Milliardengeschäft Fußball

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Milliardengeschäft Fußball:

"Den bisherigen Sehgewohnheiten entrückte Spiele wie jene des FC Bayern bei Paris St. Germain sind nur möglich, weil sich die Klubs finanziell und infrastrukturell von der heimischen Konkurrenz abgesetzt haben. Ohne elitäre Bezahlung ist Fußball auf diesem Niveau nicht möglich. Nur wenn sich 22 außergewöhnliche Fußballer auf dem Feld versammeln, ist ein derart außergewöhnliches Spiel möglich. Bedingung dafür ist, dass unverschämt viel Geld in den Fußballkreislauf gepumpt wird. Die Grenze zum ökonomischen Irrsinn wird oft übertreten - dafür zahlt der Fußball aber mit bleibenden Erinnerungen zurück."/DP/jha

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