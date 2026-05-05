Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Schicksal des Buckelwals

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Schicksal des Buckelwals:

"Auch nach dem Ende der Rettungsmission für den Buckelwal geht es vor allem um Streit und Schuldzuweisungen. (.) Das passt zu dem sich seit Wochen überdrehenden Schauspiel um ein Tier, in dem es von selbst ernannten Experten und Selbstdarstellern wimmelt, während sich die Empörung über das Schicksal seiner von Schleppnetzen, Plastikmüll und Klimawandel bedrohten Artgenossen in Grenzen hält. (.) Ein Wal ist kein von Menschen gezüchtetes Haustier. Der Mensch täte gut daran, dies zu akzeptieren und Tiere nicht für eigene Befindlichkeiten zu instrumentalisieren."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Straße von Hormus
Iran soll US-Schiffe an Einfahrt in Meerenge gehindert habengestern, 10:27 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Abgaben auf Autos und Lastwagen
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland03. Mai · dpa-AFX
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen