Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu CDU

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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu CDU:

"Friedrich Merz hat recht, wenn er zugibt, dass die Handschrift der Union nicht oder nicht genügend zu erkennen ist. Die Unzufriedenheit in der CDU ist groß, weil die Ziele, (.), mit der SPD nicht zu erreichen sind. (.) Das Machtwort des Kanzlers verhallt, wenn er nicht "liefert". Daran fehlt es bislang, zumindest in der Innenpolitik. Wenn nach einer Alternative gefragt wird, die für die CDU in Frage kommt, dann heißt sie nicht: mit der SPD oder ohne SPD, sondern: mit Durchsetzungskraft oder ohne. Es wäre zu viel verlangt, diese Kraft allein vom Charisma des Kanzlers zu erwarten. Aber es muss sie geben, und der Kanzler ist schließlich nicht allein. Sonst bleibt es bei der blassen Handschrift, die Merz beklagt und die auf blasse Reformen hinausläuft. Die hat die SPD zu verantworten. Sie kann aber nichts für die Handschrift."/DP/jha

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