Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Hormus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Hormus:

"Der Iran-Krieg tritt - obwohl offiziell eine Waffenruhe gilt - in eine entscheidende Phase. Denn die Ankündigung der USA, Schiffe durch die blockierte Straße von Hormus zu geleiten, hat die erwartbare Reaktion provoziert: Der Iran greift die US-Truppen an. US-Präsident Donald Trump hatte seine "Operation Freiheit" als humanitäre Mission zugunsten der Seeleute auf den rund 2000 in der Region festsitzenden Schiffen angekündigt. Natürlich steckt nicht weniger dahinter, als den Iran seiner mächtigsten Waffe zu berauben: der Blockade der Meerenge. Kaum vorstellbar, dass das Regime den Schachzug Trumps ungerührt hinnehmen wird. Der Hexenkessel Persischer Golf kann nun jederzeit wieder überkochen."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Straße von Hormus
Iran soll US-Schiffe an Einfahrt in Meerenge gehindert habengestern, 10:27 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Abgaben auf Autos und Lastwagen
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland03. Mai · dpa-AFX
Trumps neue Zollpläne treffen vor allem Deutschland
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Trendwende geglückt: Warum diese MDax-Aktie jetzt spannend istgestern, 13:01 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt03. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen