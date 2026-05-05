Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt' zu Straße von Hormus
dpa-AFX · Uhr
STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt" zu Straße von Hormus:
"Ein Ausweg aus der vertrackten Lage führt nur über Diplomatie. Dabei könnten auch die Europäer eine stärkere Rolle spielen. Sie müssten eigene Initiativen für Sicherheitsgarantien für die Schifffahrt und neue Gespräche über das iranische Atomprogramm auf den Tisch legen - und zwar sichtbar, geschlossen und mit der klaren Botschaft an Washington wie Teheran, dass die Straße von Hormus kein Spielfeld für innenpolitische Profilierung ist, sondern eine Lebensader der Weltwirtschaft. Klingt naiv? Mag sein. Doch die Situation ist zu brisant, um sich mit der Zuschauerrolle zu begnügen."/DP/jha
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