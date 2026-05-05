New York, ⁠04. Mai (Reuters) - Die Nachrichtenagentur Reuters ist mit zwei Pulitzer-Preisen ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurden am Montag Enthüllungen über das Geschäftsmodell des Facebook-Mutterkonzerns Meta sowie Berichte über die Vergeltungskampagne ‌von US-Präsident Donald Trump gegen politische Gegner.

In der Kategorie Fachberichterstattung deckten die Journalisten Jeff Horwitz und Engen ⁠Tham auf, ⁠wie Meta Nutzer und insbesondere Kinder wissentlich schädlichen KI-Chatbots und betrügerischer Werbung aussetzte. Interne Dokumente und eigens angelegte Testkonten zeigten unter anderem, dass die Richtlinien des Konzerns "sinnliche" Unterhaltungen der Chatbots mit Minderjährigen zuließen. ‌Die Berichterstattung löste weltweit behördliche Ermittlungen ‌aus und zwang Meta dazu, seine Richtlinien zur Künstlichen Intelligenz (KI) umgehend zu ändern.

Den Preis für Inlandsberichterstattung erhielt ein Reuters-Team ⁠aus Ned Parker, Linda So, Peter Eisler und Mike ‌Spector für die detaillierte ⁠Aufarbeitung von Trumps Bemühungen, seine politischen Widersacher zu bestrafen. "Diese außergewöhnlichen Auszeichnungen spiegeln das Beste des Reuters-Journalismus wider: furchtlose, fundiert recherchierte, eigenständige Arbeit, die mächtige ‌Institutionen zur Rechenschaft zieht", ⁠sagte Reuters-Chefredakteurin Alessandra Galloni.

Die 1917 ⁠von dem Zeitungsverleger Joseph Pulitzer gestifteten Preise gelten als die höchste Auszeichnung im US-Journalismus. Für Reuters sind es die 14. und die 15. Ehrung dieser Art. Seit 2008 hat die Nachrichtenagentur damit acht Preise für Berichterstattung und sieben für Fotografie erhalten.

(Bericht von Joseph AxBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von ⁠Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)