Rüstungskonzern

Rheinmetall-Aktie schwach - Eckdaten enttäuschen, Ziele stehen aber

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Dienstagmorgen vorbörslich der aktivste Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Nach enttäuschenden Eckdaten zum ersten Quartal vom Vorabend rutschen die Papiere des Rüstungskonzerns um mehr als 2 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf rund 1.357 Euro. Damit ist die Kurserholung zum Wochenstart passé.

Experten werten das erste Quartal zwar als Enttäuschung, rechnen aber damit, dass die Düsseldorfer die Scharte schnell wieder auswetzen können. Rheinmetall habe kein grundsätzliches Problem, enttäuscht hätten nur Timingeffekte. Afonso Osorio von Barclays geht gleichwohl von einer negativen Kursreaktion aus, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde.

Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen, kommentierte auch David Perry von JPMorgan mit Blick auf bestätigte Jahresziele. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./ag/ajx/mis

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