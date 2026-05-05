Risiko Appetit | Pinterest starke Zahlen | Trump Rhetorik defensiv

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US-Futures legen zu: Der S&P 500 steigt vorbörslich um 0,4 %, der Nasdaq 100 um 0,6 %, der Dow um 132 Punkte.

Entlastung kommt vom Öl: WTI fällt 2 % auf rund 104 USD, Brent gibt 1 % auf über 112 USD nach. Starke Zahlen stützen: Pfizer (PFE) steigt nach Gewinn- und Umsatzbeat rund 2 %, Anheuser-Busch InBev (BUD) sogar 6 %.

Palantir Technologies (PLTR) fällt trotz starkem Q1 und angehobener Prognose um 2 % – die Erwartungen waren offenbar extrem hoch.

Nach dem Iran-Schock vom Montag setzt der Markt wieder auf Deeskalation: Trump scheint laut Vital Knowledge weiter einen Deal statt militärischer Eskalation zu bevorzugen.





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