Kiew/Moskau, ⁠04. Mai (Reuters) - Russland und die Ukraine haben für die laufende Woche Feuerpausen angekündigt, diese aber nicht abgestimmt. Der russische Präsident Wladimir ‌Putin habe für den 8. und 9. Mai eine zweitägige Waffenruhe angeordnet, teilte das ⁠Verteidigungsministerium in ⁠Moskau am Montag mit. Anlass sei der Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Das Ministerium erklärte, es erwarte, dass sich die ukrainische Seite der ‌Feuerpause anschließe. Sollte die Ukraine ‌jedoch versuchen, die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges zu stören, werde die Kiewer Innenstadt ⁠massiv angegriffen. Bislang habe man aus humanitären ‌Gründen von solchen Maßnahmen ⁠abgesehen.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte eine Feuerpause an. Diese solle am kommenden Mittwoch beginnen, teilte Selenskyj auf ‌dem Kurznachrichtendienst ⁠Telegram mit. Russland habe auf ⁠die Forderungen der Regierung in Kiew nach einer Feuerpause bislang nicht reagiert. Die Ukraine werde dennoch das Feuer einstellen, da "menschliches Leben unvergleichlich wertvoller ist als die 'Feier' irgendeines Jahrestages".

(Reuters-Büros, geschrieben von Hans BusemannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)