Was bewegt die Aktie?

Fresenius Medical Care meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang um sechs Prozent und lag im Rahmen der Erwartungen. Währungsbereinigt stieg der Umsatz um drei Prozent.

Die Gewinnentwicklung sieht etwas besser aus. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um zwei Prozent auf 467 Millionen Euro und lag leicht über den Erwartungen. Währungsbereinigt erreichte der Gewinnanstieg zehn Prozent. Die große Differenz zwischen berichteten und währungsbereinigten Werten zeigt, wie stark Wechselkurse die Zahlen aktuell belasten.

Zusätzlich investiert Fresenius Medical Care in ein neues Dialysegerät. Diese Investitionen drücken kurzfristig auf die Entwicklung. Auch das US-Geschäft schwächte sich gegenüber dem vierten Quartal 2025 deutlich ab. Damit bleibt 2026 ein Übergangsjahr.

Fundamental liefert der Quartalsbericht also kein klares Kaufsignal. Umsatzrückgang, Währungseffekte, Investitionen und schwächere US-Dynamik halten die Stimmung niedrig.

Charttechnik

Der Kurs fiel zeitweise bis auf 35,20 Euro, nachdem er am Vortag noch bei fast 39 Euro lag. Die Marke um 36 Euro ist nun entscheidend. Ein Schlusskurs darunter wäre ein neues 52-Wochen-Schlusstief und würde das negative Signal bestätigen.

Die Aktie hat die wichtige Trendlinie nach unten verlassen. Scheitert auch die Verteidigung von 36 Euro, rückt der Bereich um 32,50 Euro als nächste Zone in den Fokus. Über drei Jahre betrachtet bewegt sich die Aktie weiter in einer breiten Seitwärtsphase.

Martins Einschätzung

Fresenius Medical Care bleibt weder fundamental noch charttechnisch attraktiv. Erst ein stabiler Schlusskurs oberhalb der kritischen Marken würde den Druck etwas reduzieren.