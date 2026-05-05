Schweizer Inflationsrate verdoppelt sich nach Preissprung bei Kraftstoff

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠05. Mai (Reuters) - Die Schweizer Inflationsrate hat sich im April verdoppelt und den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren erreicht. Grund dafür war ‌ein starker Preisanstieg bei Benzin, ausgelöst durch den Konflikt im Nahen Osten, wie aus Regierungsdaten ⁠vom ⁠Dienstag hervorgeht. Die Verbraucherpreise stiegen im vergangenen Monat im Vergleich zum April 2025 um 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im März, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) mit. Der ‌Wert entsprach den Erwartungen von ‌Analysten in einer Reuters-Umfrage und war der höchste seit Dezember 2024.

Der Zuwachs war weitgehend auf ⁠eine Verteuerung von Mineralölprodukten um 17 Prozent ‌zurückzuführen. Im Vergleich zum ⁠Vormonat zog das Preisniveau in der Schweiz um 0,3 Prozent an, da Benzin, Diesel und Heizöl teurer wurden. Die Preise ‌für den Luftverkehr ⁠und für Pauschalreisen ins ⁠Ausland seien ebenfalls gestiegen, teilte das BFS mit.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB), die generell eine Teuerungsrate zwischen null und zwei Prozent anstrebt, lehnte eine Stellungnahme zu den Zahlen ab.

(Bericht von John Revill bearbeitet von Marleen Käsebier, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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