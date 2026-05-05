Was bewegt die Aktie?

Secunet steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro. Noch wichtiger fiel der Auftragseingang aus: Er erreichte 143 Millionen Euro und lag damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das Book-to-Bill-Verhältnis stieg auf mehr als 1,5. Dieser Wert zeigt, dass Secunet deutlich mehr neue Aufträge hereinholt, als das Unternehmen aktuell als Umsatz verbucht.

Die Gewinnseite fällt schwächer aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank auf 1,4 Millionen Euro und damit um fast 80 Prozent. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern entstand ein Verlust von vier Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte Secunet noch 1,8 Millionen Euro Gewinn erzielt.

Der Margendruck entsteht vor allem durch höhere Kosten. Secunet baute die Belegschaft von 1.080 auf 1.160 Mitarbeiter aus. Zusätzlich belasteten Bonusrückstellungen von mehr als zwei Millionen Euro. Der starke Auftragseingang spricht aber gegen ein Nachfrageproblem.

Der Public-Sector-Bereich bleibt der wichtigste Treiber. Dort stieg der Umsatz um 12,8 Prozent auf 76,4 Millionen Euro. Dazu zählen unter anderem Defense, Space und Homeland Security. Der kleinere Business-Bereich schwächte sich dagegen deutlich ab. Dort sank der Umsatz um fast 50 Prozent auf 5,3 Millionen Euro.

Secunet bestätigte den Ausblick. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen 460 bis 500 Millionen Euro Umsatz und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 53 bis 80 Millionen Euro. Nach dem schwachen Gewinnstart setzt der Markt damit auf deutlich stärkere Folgequartale.

Charttechnik

Der Kurs arbeitet an einer möglichen Trendwende. Entscheidend bleibt der Bereich um 200 Euro. Ein Ausbruch darüber würde ein neues Zwischenhoch markieren und die positive Sequenz bestätigen. Aus der möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ergibt sich ein Zielbereich knapp oberhalb von 240 Euro.

Martins Einschätzung

Secunet bleibt wegen des starken Auftragseingangs interessant. Ein Einstieg bietet sich erst an, wenn der Kurs die Marke von 200 Euro überzeugend überwindet.